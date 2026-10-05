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В Европарламенте предлагают создать оборонный союз с участием Украины

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  • 5.10.2026, 14:54
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В Европарламенте предлагают создать оборонный союз с участием Украины

Главным политическим органом нового союза станет Европейский Совбез.

В Европарламенте предлагается создать новый Европейский оборонный союз, способный защищать континент автономно от США, но в тесном сотрудничестве с НАТО. Одним из ключевых участников должна стать Украина.

Об этом заявил евродепутат и один из авторов инициативы Рейнир ван Лансхот, сообщает «Укринформ».

По его словам, агрессивная война России против Украины и нестабильность в политике США требуют от Европы значительно большей самостоятельности в вопросах безопасности.

Новый блок будет функционировать по принципу «отделяемый, но не отделенный» от НАТО. Это позволит функционировать в рамках Альянса, но может действовать автономно, если по определенным причинам не будет активирована статья 5 Договора о коллективной обороне.

«Мы все еще считаем, что НАТО имеет огромную ценность, и хотим сделать Альянс сильнее. Но для этого мы также должны сделать Европу способной защищаться автономно», — подчеркнул ван Лансхот.

Роль Украины в новой системе безопасности

Евродепутат подчеркнул, что будущий оборонный союз не сможет эффективно работать без привлечения важнейших партнеров, включая Норвегию, Британию и Украину. Он назвал украинскую армию самой сильной и технологически продвинутой на континенте.

По его наблюдениям, в последние годы в Евросоюзе существенно изменилось восприятие Украины. Если сначала страны ЕС стремились только помочь Украине выстоять в войне, то теперь европейцы осознали, что им самим нужна помощь Украины, чтобы стать сильнее.

В частности, инициатива предусматривает возможность привлечения украинских военных на добровольной основе в будущие европейские силы быстрого реагирования.

Главным политическим органом нового союза станет Европейский Совбез. Чтобы избежать систематической блокировки решений отдельными странами, предлагается принимать их квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.

Концепция предполагает строительство структуры вокруг шести основных элементов. В него также войдут Европейский военный штаб, Европейский центр военной разведки, Европейское подразделение стратегического обеспечения, Европейские силы быстрого реагирования и механизм европейского сдерживания через активацию статьи 42.7 Договора о ЕС по взаимной помощи.

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