Эксперт: ВСУ выбивают у России резервы 2 5.10.2026, 15:24

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Операция «Вивальди» имеет оперативно-стратегическое значение.

Российские потери на фронте снова растут. За сентябрь они приблизились к рекордным показателям, а за последние сутки армия РФ потеряла более двух тысяч военных.

С чем связано резкое увеличение потерь российских оккупантов? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Есть еще один интересный источник информации — Силы беспилотных систем, которые практически в режиме онлайн публикуют результаты своей работы. Вчера под вечер сообщалось, что 600 оккупантов ликвидированы и еще 300 с лишним ранены. Получается, за несколько часов до окончания суток было уже около тысячи потерь.

Это показывает, что одним из приоритетов работы Сил беспилотных систем является уничтожение живой силы противника. Если так будет продолжаться дальше, это лишит Россию одного из преимуществ, которое она длительное время имела, — преимущества в живой силе.

Количество выведенного из строя личного состава должно быть значительно больше, чем количество тех, кого они рекрутируют за месяц. Уже несколько месяцев подряд, если исходить из разных оценок, при возможностях набора 30+ тысяч человек в месяц показатели потерь приближаются к 40 тысячам. То есть минус 10 тысяч ежемесячно. Это лишает Россию не только возможности пополнять эти ресурсы, но и создавать резервы.

— ВСУ продолжают активные действия в рамках операции «Вивальди». Чего удалось достичь за последнее время?

— Сейчас есть ограниченная информация, и это связано с изменением информационной политики военного командования Украины. Наблюдается определенная временная задержка, примерно в месяц, когда Силы обороны Украины не публикуют данные об освобожденных или очищенных от оккупантов территориях, а также о захваченных позициях противника.

Один из авторитетных источников, DeepState, публикуя статистику за сентябрь, написал дисклеймер, что к этим данным нужно относиться с осторожностью. В целях оперативной безопасности информация будет публиковаться с большой задержкой. Поэтому нужно иметь в виду, что самая свежая информация, например, по состоянию на конец сентября, может и, скорее всего, будет корректироваться в последующие месяцы.

Общая картина складывается такая: где-то начиная с апреля этого года баланс между захваченными и потерянными территориями для российской армии в лучшем случае нулевой, а то и минусовой. На одних участках россияне все равно продолжают продвижение, но при этом Силы обороны Украины защищают и освобождают территории на других участках.

И здесь речь не просто о статистике. Операция, особенно на Лиманском направлении, имеет четкие оперативные и оперативно-стратегические цели. Срываются российские планы, например, по созданию котлов. Идет не просто отбивание территории, а отбивание позиций, которые позволяют либо блокировать российское наступление, либо готовить условия для контрнаступления. Хотя бы ограниченного, но на других участках. Операция «Вивальди» началась около полугода назад. Первая информация о ней появилась несколько месяцев назад, а результаты тоже публикуются с задержкой. Поэтому, думаю, мы скоро увидим новые данные.

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