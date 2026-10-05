«И это 21-й век» 8 5.10.2026, 15:19

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Жители белорусских городов жалуются на отсутствие отопления.

Для поддержания нормальной температуры в помещении белорусам приходится включать электрические обогреватели. Сайт Charter97.org приводит жалобы жителей Минского района, Бобруйска и Солигорска.

«Бобруйск. В квартире — вытрезвитель, ночью, где спят дети, работает обогреватель, — пишет marina_tsarkova717. — На счетчик боюсь смотреть, думаю, киловатт 300—400 будет с легкостью. Не совсем понятно, когда уже пересмотрят «нормы»? Санитарная норма в помещении — 18 градусов, у нас уже 16. И это 21 век… Уродство».

«Живете в Минском районе? – спрашивает nail_viki_nail. — Поздравляю, мы официально открыли сезон выживания.

В квартирах — натуральный вытрезвитель, а начальник ЖКХ смиренно ждет ту самую «среднесуточную температуру», игнорируя тот факт, что люди в собственных домах замерзают прямо сейчас.

Сколько еще нужно дней этой среднесуточной нормы, чтобы в ЖКХ наконец поняли: дома реально холодно?

Я уже молчу про то, что дети болеют по второму кругу и никак не могут выздороветь. Министерство ЖКХ, вы пытаетесь помочь сделать план аптекам? Очень грустно»

«Солигорск. Отопления нет», — пишет _tanya_113_ledy.

Жителю Брестской и Гомельской области также пишут, что отопление у них еще не включено, но в домах тепло.

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