Ученые: Земля и Марс имели одного «предка», но сформировались совершенно по-разному 5.10.2026, 15:36

1,804

Новое исследование ставит точку в давнем споре.

Ученые выяснили, что, хотя Земля и Марс начали формироваться в одной и той же среде, состоящей из газообразного водорода и гелия, а также мелких частиц пыли, их дальнейший рост происходил совершенно разными путями. Это открытие ставит точку в давнем споре. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Study Finds.

Десятилетиями ученые спорили о том, как именно сформировались каменистые планеты Солнечной системы. Одни модели указывают на спокойный процесс постепенного накопления мелких частиц пыли, окружающей молодое Солнце. Другие модели указывают на более бурный сценарий с столкновением крупных каменистых тел — планетезималей. Новое исследование показывает, что Земля и Марс во время роста сочетали два процесса, но их соотношение было разным.

Земля и Марс начали формироваться в протопланетном диске, окружающем Солнце, более 4,5 миллиардов лет назад. Но их дальнейший рост отличался, как выяснили ученые.

Новое исследование показало, что не менее 75% каменистой массы Земли образовалось из двух тел, которые росли, поглощая крошечные космические частицы, а около 25% добавилось за счет слияния более крупных каменистых тел — планетезималей. Марс формировался иначе: примерно 73% его каменистого вещества возникло в результате слияния планетезималей, и лишь около 27% возникло за счет поглощения мелких частиц пыли. Это показала компьютерное моделирование, учитывающие условия в ранней Солнечной системе и химический состав двух похожих каменистых планет.

Если рост Земли опирался на поглощение мелких частиц пыли при существенном вкладе столкновения планетезималей, то Марс формировался преимущественно путем накопления вещества в результате столкновений, а поглощение мелких частиц играло лишь второстепенную роль.

Ученые считают, что одна из возможных причин такого различия в формировании двух планет заключается в том, что молодой Марс мог ощущать гравитационное влияние со стороны других, более массивных протопланет. Это могло ограничить способность Марса эффективно поглощать мелкие частицы пыли, в результате чего основной вклад в его рост внесли столкновения крупных планетезималей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com