В РФ создателя «Масяни» заочно приговорили к колонии 6 5.10.2026, 15:09

4,506

Олег Куваев

Олегу Куваеву присудили четыре года.

В России Невский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима за один из эпизодов мультфильма. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно пресс-релизу, поводом для преследования стало размещенное на YouTube видео «Масяня. Эпизод 169. Идолиада». «В указанной видеозаписи содержатся публичные призывы к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации к сдаче в плен, дезертирству, неисполнению приказов военного начальства, а также реклама проекта "Хочу жить" — "Единого центра обращений военнослужащих Российской Федерации по сдаче в плен", созданного при поддержке Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

Мультипликатора также обвинили в том, что он проигнорировал требования российских властей к так называемым «иностранным агентам» и не предоставлял в Минюст отчеты о своей деятельности. Помимо заочного приговора, Куваеву на четыре года запретили публиковать материалы в интернете. Как будет контролироваться исполнение этого запрета, в суде не уточнили.

В декабре 2023 года Министерство юстиции России объявило Олега Куваева «иностранным агентом» из-за критики войны РФ против Украины. Вскоре после вторжения российских войск в соседнюю страну мультипликатор выпустил несколько антивоенных эпизодов «Масяни».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com