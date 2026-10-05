В РФ создателя «Масяни» заочно приговорили к колонии

В РФ создателя «Масяни» заочно приговорили к колонии6
- 5.10.2026, 15:09
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Олегу Куваеву присудили четыре года.
В России Невский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима за один из эпизодов мультфильма. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Согласно пресс-релизу, поводом для преследования стало размещенное на YouTube видео «Масяня. Эпизод 169. Идолиада». «В указанной видеозаписи содержатся публичные призывы к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации к сдаче в плен, дезертирству, неисполнению приказов военного начальства, а также реклама проекта "Хочу жить" — "Единого центра обращений военнослужащих Российской Федерации по сдаче в плен", созданного при поддержке Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.
Мультипликатора также обвинили в том, что он проигнорировал требования российских властей к так называемым «иностранным агентам» и не предоставлял в Минюст отчеты о своей деятельности. Помимо заочного приговора, Куваеву на четыре года запретили публиковать материалы в интернете. Как будет контролироваться исполнение этого запрета, в суде не уточнили.
В декабре 2023 года Министерство юстиции России объявило Олега Куваева «иностранным агентом» из-за критики войны РФ против Украины. Вскоре после вторжения российских войск в соседнюю страну мультипликатор выпустил несколько антивоенных эпизодов «Масяни».