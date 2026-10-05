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«Муж сможет претендовать на половину моей квартиры?»

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  • 5.10.2026, 14:51
  • 5,498
«Муж сможет претендовать на половину моей квартиры?»

Нотариус объяснил, в каких случаях.

В Брестскую городскую нотариальную контору обратилась женщина с вопросом по поводу квартиры, купленной до брака, пишет «Зеркало».

«Я слышала, что, если мы сейчас с мужем сделаем ремонт, он сможет претендовать на половину квартиры. Правда ли это?» — задала вопрос белоруска.

— В соответствии с законодательством Беларуси имущество, приобретенное до брака или полученное в дар или в порядке наследования в период брака, является собственностью того супруга, кто его приобрел, — ответила нотариус Людмила Тарасова.

— Однако это имущество может быть признано совместной собственностью, если суд установит, что в период брака были произведены вложения за счет общего имущества или личного имущества другого супруга, которые значительно увеличили стоимость вашей квартиры.

Нотариус подчеркнула, что вложения должны сильно изменить стоимость и это может установить только суд.

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