Две страны договорились о развертывании военных сил в Саудовской Аравии 5.10.2026, 22:24

Речь идет о странах Мекканского соглашения.

На экстренном заседании оборонного комитета Мекканского альянса Пакистан и Турция договорились предоставить военные силы и средства для быстрого развертывания в Саудовской Аравии, а также задействовать механизм коллективного сдерживания для ее защиты.

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран по итогам заседания в Эр-Рияде, опубликованном в соцсети X внешнеполитического ведомства Пакистана.

«Комитет принял решение незамедлительно перейти к практической реализации обязательств по коллективной обороне и принять необходимые меры для предоставления согласованных военных сил и средств и обеспечения их быстрого развертывания в Королевстве в соответствии с утвержденными договоренностями и национальным законодательством Сторон», — говорится в заявлении.

Представители стран отметили, что реализация этих мер направлена на повышение боевой готовности, военной интеграции и коллективного потенциала трех стран для противостояния угрозам.

В заявлении говорится, что заседание было созвано для рассмотрения событий в сфере безопасности и угроз, с которыми сталкивается Саудовская Аравия. Стороны «самым решительным образом осудили попытки нанести удары по Мекке и Медине, а также продолжающиеся атаки на города, гражданские и экономические объекты» в королевстве. Пакистан и Турция высоко оценили готовность Вооруженных сил Саудовской Аравии и их действия по противодействию угрозам и нападениям, а также обеспечению безопасности и территориальной целостности королевства.

Кроме того, комитет назначил первым генеральным секретарем Мекканского альянса генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда из Пакистана. Он будет занимать эту должность в течение трех лет.

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