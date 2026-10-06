На французском ядерном авианосце «Шарль де Голль» произошел пожар 6.10.2026, 1:32

Иллюстрационное фото

Обошлось без пострадавших.

На французском ядерном авианосце «Шарль де Голль» во время ремонтных работ 5 октября произошел пожар. Он ликвидирован, ядерные установки корабля не были затронуты. Об этом сообщает Le Figaro.

Пожар произошел после «работ по резке металла газовой горелкой» в техническом помещении площадью не более 10 квадратных метров, расположенном рядом с авиационным ангаром. Сейчас в ангаре нет самолетов, поскольку корабль находится на плановом техническом обслуживании на военно-морской базе в Тулоне до конца года.

«Пострадавших нет, и никакого воздействия на ядерные установки корабля не зафиксировано», — уточнила морская префектура Средиземноморья.

По данным префектуры, «моряки корабля незамедлительно приступили к тушению пожара», после чего им на помощь прибыли команды пожарных-моряков с военно-морской базы Тулона.

«Предположительно, пожар возник из-за работ по резке металла газовой горелкой. Работы по установлению обстоятельств происшествия продолжаются при участии подразделения пожарных-моряков Марселя», — уточнила морская префектура.

Как отмечает Le Figaro, только две страны в мире располагают атомными авианосцами — США (11 кораблей) и Франция. До этого лета «Шарль де Голль» находился в восточной части Средиземного моря, где участвовал в обеспечении безопасности на фоне угрозы распространения конфликта, охватившего Ближний Восток. В 2038 году его должен заменить новый авианосец «La France Libre» («Свободная Франция»).

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