Трамп заявил, что рассмотрит размещение военной базы США в Литве
- 6.10.2026, 4:02
Американский лидер прокомментировал предложение литовских властей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит запрос властей Литвы на размещение американской военной базы в стране.
«Мы определенно рассмотрим это. Я знаю много людей в Литве. Они замечательные люди», — сказал он журналистам на лужайке Белого дома.
При этом глава Белого дома не раскрыл конкретные планы по строительству базы, ее возможное местоположение или численность военнослужащих, которые будут там находиться.