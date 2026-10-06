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Трамп заявил, что рассмотрит размещение военной базы США в Литве

  • 6.10.2026, 4:02
Трамп заявил, что рассмотрит размещение военной базы США в Литве
Фото: Getty Images

Американский лидер прокомментировал предложение литовских властей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит запрос властей Литвы на размещение американской военной базы в стране.

«Мы определенно рассмотрим это. Я знаю много людей в Литве. Они замечательные люди», — сказал он журналистам на лужайке Белого дома.

При этом глава Белого дома не раскрыл конкретные планы по строительству базы, ее возможное местоположение или численность военнослужащих, которые будут там находиться.

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