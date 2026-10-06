«Путин воюет не за Славянск и Краматорск» 6.10.2026, 5:07

Цель Кремля — восстановление СССР.

Многие не до конца понимают суть последних угроз главы Кремля Владимира Путина.

Логическую последовательность объяснил авторитетный обозреватель, блогер, известный под псевдонимом «Быть Или», передает Dialog.UA.

В концепции войны Путина, он воюет не с Украиной, а с Западом, а точнее, Запад на него напал и воюет против него руками Украины. (Если вы считаете, что это война за Славянск и Краматорск, дальше можете не читать: пансионат по уходу за блаженными по другому адресу).

В этой войне Путин ставит перед собой две цели: восстановление СССР в том или ином виде и откат НАТО к границам 1997 года.

Изначально план Путина заключался в том, чтобы устранить «инструмент», которым Запад против него воюет, то есть Украину. План назывался «Киев за 3 дня» и провалился полностью. Путин за 4 года и 7 месяцев довоевался до того, что Украина сожгла 50 % его нефтепереработки.

Не имея возможности ничего сделать с, как он считает, «куклой» (Украиной), Путин ищет возможность ударить по самому «кукловоду» (Европе).

Такой возможности до прихода Трампа у Путина никогда не было. Байден давал обязательство защищать каждый дюйм территории НАТО, и, с точки зрения Путина, (не стоило - ред.) вообще в это ввязываться. Ну потому что прямая война с США, даже ограниченная, это прямая война с США.

Трамп изменил этот стратегический расчет, де-факто отказавшись защищать страны Балтии. У Путина впервые появилось окно возможностей ударить по Европе, не рискуя ввязаться в прямую войну с США.

Путин знает, что не победит Европу в конвенциональной войне (даже без вмешательства США), просто потому что разница в населении 3,5 к 1, разница в экономике 20 к 1, поэтому любой конвенциональный удар должен быть подкреплен ЯДЕРНЫМ - там, где уже у Путина колоссальное преимущество над Европой: по развернутым боеголовкам 4,5 к 1, по суммарному арсеналу 9 к 1.

Отсутствие реакции США на угрозы Путина открывает ему дорогу к исполнению намерений: ударить по Европе, подкрепив удар угрозой применить тактическое ядерное оружие. В случае конвенционального ответа Европы ядерное оружие может быть применено.

Удар по Европе будет обставлен стандартной риторикой Путина:

— когда война неизбежна, нужно бить первым, а война неизбежна, потому что, вы же видите, Европа сама говорит о войне в 2029-30 гг;

— сейчас я вам покажу, откуда на Калининград готовилось нападение и т. д. В случае конвенционального ответа Европы на российскую агрессию (я не знаю, где и как это будет, эту информацию должны дать западные разведки), Путин выставит ответ Европы как «агрессию против России» точно так же, как войну против Украины он выставляет как ответ России на «агрессию Украины против населения Крыма и Донбасса».

Вот такие у нас на сегодня вводные. Вот к этому мы сейчас движемся прямым курсом.

Что может изменить эту ситуацию, это отдельный разговор, но в первую очередь США должны вернуться в игру. Что сейчас Европе нужно делать в первую очередь, это собраться всем вместе и решить, что они будут делать, если Путин запустит по ним ядерку, а США не явятся.

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