Путин трижды опозорился на Дне учителя 4 6.10.2026, 8:39

3,322

Российскому диктатору становится все сложнее выражать свои мысли.

73-летнему российскому диктатору Владимиру Путину становится все сложнее выражать свои мысли.

На мероприятии, посвященном Дню учителя, он трижды оконфузился. Dialog.UA разбирался в деталях.

Первых два конфуза случилось при попытке главы Кремля продекларировать знаменитый стих Федора Тютчева «Умом Россию не понять». Он не смог запомнить все четыре строки и произнес их неправильно: сказал «В Россию надо просто верить» вместо оригинального «В Россию можно только верить».

При этом Путин утверждал, что это четверостишие российские школьники «впитали с молоком матери». В Сети этот момент уже высмеяли, отметив, что главу Кремля, по всей видимости, довольно поздно отняли от груди.

Апофеозом этого выступления стала попытка Путина объяснить важность воспитания интеллектуальной элиты. Он не смог внятно выразить свои мысли и сказал ровно противоположное. «Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать и люди, которые, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на второй - третий план. Вот ни в коем случае нельзя допустить такой ситуации. От педагогов, от учителей очень многое здесь зависит!» — сказал диктатор РФ.

В Сети полагают, что он невольно раскрыл правду о своей политике в отношении российской молодежи. Доказательством является рекордный с 90-х годов отток мозгов из РФ — страну за последние 6 лет покинули не менее 60 тыс. ученых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com