Правительственные силы Йемена оттеснили хуситов от ключевого нефтяного пролива в Красном море 6.10.2026, 7:46

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иллюстративное фото

Город Мокха с побережьем перешел под контроль властей страны.

Правительственные силы Йемена при поддержке Саудовской Аравии оттеснили хуситов из большинства районов у Баб-эль-Мандебского пролива. Через него пролегает важный маршрут транспортировки нефти по Красному морю.

Об этом сообщает Reuters.

Вечером 5 октября правительственные войска подошли к окрестностям города Мокха, а хуситы начали отходить в горы, рассказали четверо правительственных источников. В Минобороны Йемена заявили, что город перешел под их контроль.

Также военные заняли важные позиции, в том числе взлетно-посадочную полосу в районе Дубаб вблизи выхода из пролива.

Потеря побережья у пролива усложнит хуситам атаки на суда. Тем не менее, полностью остановить их не удастся: боевики по-прежнему могут запускать дроны с других участков побережья и из глубины страны.

Кроме того, хуситы угрожают атаковать воздушное движение над Саудовской Аравией.

На другом участке фронта ситуация более сложная. По словам пяти военных источников, у города Таиз хуситы захватили часть горной дороги, а правительственные войска оказались в осаде. Один из собеседников агентства, впрочем, возразил, что дорога перекрыта.

Хуситы атакуют торговые суда в Красном море с конца 2023 года, и из-за угрозы многие компании были вынуждены обходить этот маршрут.

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