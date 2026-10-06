закрыть
6 октября 2026, вторник, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Правительственные силы Йемена оттеснили хуситов от ключевого нефтяного пролива в Красном море

  • 6.10.2026, 7:46
  • 1,172
Правительственные силы Йемена оттеснили хуситов от ключевого нефтяного пролива в Красном море
иллюстративное фото

Город Мокха с побережьем перешел под контроль властей страны.

Правительственные силы Йемена при поддержке Саудовской Аравии оттеснили хуситов из большинства районов у Баб-эль-Мандебского пролива. Через него пролегает важный маршрут транспортировки нефти по Красному морю.

Об этом сообщает Reuters.

Вечером 5 октября правительственные войска подошли к окрестностям города Мокха, а хуситы начали отходить в горы, рассказали четверо правительственных источников. В Минобороны Йемена заявили, что город перешел под их контроль.

Также военные заняли важные позиции, в том числе взлетно-посадочную полосу в районе Дубаб вблизи выхода из пролива.

Потеря побережья у пролива усложнит хуситам атаки на суда. Тем не менее, полностью остановить их не удастся: боевики по-прежнему могут запускать дроны с других участков побережья и из глубины страны.

Кроме того, хуситы угрожают атаковать воздушное движение над Саудовской Аравией.

На другом участке фронта ситуация более сложная. По словам пяти военных источников, у города Таиз хуситы захватили часть горной дороги, а правительственные войска оказались в осаде. Один из собеседников агентства, впрочем, возразил, что дорога перекрыта.

Хуситы атакуют торговые суда в Красном море с конца 2023 года, и из-за угрозы многие компании были вынуждены обходить этот маршрут.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин