ВСУ прорвали фронт возле Волчанских Хуторов и вышли к границе с Россией
- 6.10.2026, 9:10
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Украинские военные провели стремительное контрнаступление в Харьковской области.
Силы обороны Украины в ходе контрнаступления прорвали фронт в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области и вышли к государственной границе с Россией.
Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил проект US ARMY POWER.
Утверждается, что в Харьковской области ВСУ провели стремительное контрнаступление в районе Волчанских Хуторов. Украинские бойцы прорвали позиции российских оккупантов и впервые на данном участке фронта вышли к государственной границе Украины с Россией.
US ARMY POWER пишет, что ВСУ продолжают наступление на севере Харьковской области. Украинская армия наступает, чтобы закрыть границу.