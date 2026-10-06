закрыть
6 октября 2026, вторник, 9:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ прорвали фронт возле Волчанских Хуторов и вышли к границе с Россией

  • 6.10.2026, 9:10
  • 1,142
ВСУ прорвали фронт возле Волчанских Хуторов и вышли к границе с Россией

Украинские военные провели стремительное контрнаступление в Харьковской области.

Силы обороны Украины в ходе контрнаступления прорвали фронт в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области и вышли к государственной границе с Россией.

Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил проект US ARMY POWER.

Утверждается, что в Харьковской области ВСУ провели стремительное контрнаступление в районе Волчанских Хуторов. Украинские бойцы прорвали позиции российских оккупантов и впервые на данном участке фронта вышли к государственной границе Украины с Россией.

US ARMY POWER пишет, что ВСУ продолжают наступление на севере Харьковской области. Украинская армия наступает, чтобы закрыть границу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин