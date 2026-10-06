Чонгарский мост на въезде в Крым разрушен
- 6.10.2026, 8:59
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Мост является стратегически важным пунктом на карте российской логистики.
Чонгарский автомобильный мост, соединяющий оккупированный Крым с оккупированными районами Херсонской области по трассе Джанкой – Мелитополь, окончательно разрушен. Об этом сообщает Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз со ссылкой на спутниковые снимки.
Как отмечают аналитики открытых данных, спутниковые снимки от 26 сентября продемонстрировали последствия новых атак в Крыму: зафиксировано как минимум три крупных пробоины в полотне моста и понтонной переправе рядом с ним. Этого уже было достаточно, чтобы существенно затруднить движение и вызвать пробки.
Однако на снимке от 30 сентября видно, что ситуация для оккупантов ухудшилась: один из пролетов моста полностью обрушился.