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Чонгарский мост на въезде в Крым разрушен

  • 6.10.2026, 8:59
  • 1,246
Чонгарский мост на въезде в Крым разрушен
Архивное фото RFE/RL

Мост является стратегически важным пунктом на карте российской логистики.

Чонгарский автомобильный мост, соединяющий оккупированный Крым с оккупированными районами Херсонской области по трассе Джанкой – Мелитополь, окончательно разрушен. Об этом сообщает Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз со ссылкой на спутниковые снимки.

Как отмечают аналитики открытых данных, спутниковые снимки от 26 сентября продемонстрировали последствия новых атак в Крыму: зафиксировано как минимум три крупных пробоины в полотне моста и понтонной переправе рядом с ним. Этого уже было достаточно, чтобы существенно затруднить движение и вызвать пробки.

Чонгарский мост до войны / скриншот

Однако на снимке от 30 сентября видно, что ситуация для оккупантов ухудшилась: один из пролетов моста полностью обрушился.

Состояние моста 26 сентября / фото t.me/DniproOfficial
Состояние моста 30 сентября / фото t.me/DniproOfficial
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