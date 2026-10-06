Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса в войне с Ираном 32 6.10.2026, 10:26

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США назвал это «небольшой ценой».

Президент США Дональд Трамп допустил уничтожение одного из крупных американских городов в ходе войны с Ираном. «Они могут стереть с лица земли целый город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес или Сан-Диего. Это небольшая цена [за победу], и все это очень скоро закончится», — сказал Трамп на митинге в Гранд-Айленде, штат Небраска. По его словам, на данный момент из-за войны с Ираном американцы платят больше за автомобильное топливо, но это также «небольшая цена» за безопасность США и мира.

Глава Белого дома подчеркнул, что хочет увидеть «грандиозную победу» над Тегераном, «потому что она подтвердит правильность всего, что мы сделали». Он отметил, что иранские власти могут еще «затянуть ситуацию», но военный конфликт уже близится к завершению, так как у Ирана «высокий болевой порог». До этого Трамп заявлял, что цены на топливо растут в США не из-за войны с Ираном, а в результате ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Накануне он снова обвинил Киев в росте мировых цен на топливо. Также, по его словам, ответственность за это несут американские демократы, которые закрывают НПЗ в штатах под своим контролем.

Ранее в интервью журналу Time Трамп заявил, что добиться мира во всем мире можно, только уничтожив Иран. Американский лидер отметил, что у США есть большие запасы оружия, которые страна накапливала последние полгода, и допустил возобновление атак на Иран после ноябрьских выборов в конгресс. В сентябре, по данным Fox News, Трамп рассматривал несколько вариантов действий в отношении Ирана. Среди них было «уничтожение» страны, усиление экономического давления или заключение сделки.

30 сентября глава Белого дома сообщил, что в ситуации с Тегераном «очень скоро» «кое-что произойдет». Он отметил, что иранская экономика находится в плохом состоянии, а страна лишалась военно-морского флота, военно-воздушных сил, систем ПВО и «фактически разрушена». На прошлой неделе, по данным The Wall Street Journal, Трамп отверг предложение Ирана открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия на семь дней. По данным издания, в частных разговорах с сотрудниками президент США выразил сомнения в том, что Тегеран выполнит его требования и заключит сделку.

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