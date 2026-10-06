Россияне готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины

Россияне готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины5
- 6.10.2026, 10:47
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Оккупанты засуетились.
Россия готовит ключевые логистические узлы к возможным ударам Сил обороны Украины. Сотрудники Дирекции автомобильных дорог Ростовской области, соответствующее указание штаба Южного военного округа получили гражданские и военные ведомства.
По данным агентов «АТЕШ», речь идет, в частности, о подготовке мостов и других переправ, через которые осуществляется снабжение группировок российских войск. На объектах планируется усилить охрану, установить антидроновые сетки и средства РЭБ, а также подготовить понтонные дублеры.
Россия готовит мосты и запасные маршруты
Агенты «АТЕШ» сообщают, что гражданские и военные ведомства получили указание штаба Южного военного округа о срочной подготовке логистических узлов к атакам Сил обороны Украины.
Инструкции от Генштаба РФ и штабов округов получили «Росавтодор», РЗ и региональные администрации.
Речь идет о ключевых переправах, через которые осуществляется снабжение группировок войск.
Какие направления готовят
В Ростовском узле проводятся работы по укреплению автомобильных и железнодорожных мостов через Дон, а также готовятся запасные маршруты. Аналогичные схемы разворачиваются на Таганрогском направлении.
На Крымском направлении планируется возобновление активных ударов в районе Сиваша и Верменска.
В Белгородской области мосты возле Шеляева и Уразова переводят в режим повышенной готовности.
По данным «АТЕШ», ожидается, что точечные удары по локальным переправам могут существенно замедлить подвоз боеприпасов и скопление техники на предполагаемых объездных маршрутах.
Как будут защищать мосты
На объектах планируется ввести ряд мер защиты. В частности, выставить круглосуточные посты Росгвардии и военных комендатур, установить антидроновые сетки и средства РЭБ.
Также планируется сформировать понтонные дублеры и инженерные группы.
Мосты остаются главными артериями снабжения российской армии. Их повреждение блокирует поставки топлива, боеприпасов и личного состава.