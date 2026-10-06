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Вынесен приговор по шокирующему делу об убийстве новорожденного

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  • 6.10.2026, 11:39
  • 5,164
Вынесен приговор по шокирующему делу об убийстве новорожденного
иллюстративное фото

Мать получила огромный срок.

В Ушачах мать во время родов сбросила ребенка в выгребную яму туалета.

Жительницу Ушачского района признали виновной в убийстве собственного ребенка, пишет «Мінская праўда». Трагедия произошла в марте этого года. По данным следствия, женщина злоупотребляла алкоголем и уже была лишена родительских прав в отношении старшей дочери.

В состоянии алкогольного опьянения женщина родила жизнеспособного мальчика в туалете возле дома. Она намеренно разорвала пуповину, в результате чего младенец упал в выгребную яму, где погиб.

Экспертиза обнаружила в организме новорожденного этиловый спирт. Женщина скрыла факт рождения сына, не пыталась его спасти и намеренно не обратилась за медицинской помощью.

Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

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