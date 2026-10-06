Вынесен приговор по шокирующему делу об убийстве новорожденного 7 6.10.2026, 11:39

5,164

иллюстративное фото

Мать получила огромный срок.

В Ушачах мать во время родов сбросила ребенка в выгребную яму туалета.

Жительницу Ушачского района признали виновной в убийстве собственного ребенка, пишет «Мінская праўда». Трагедия произошла в марте этого года. По данным следствия, женщина злоупотребляла алкоголем и уже была лишена родительских прав в отношении старшей дочери.

В состоянии алкогольного опьянения женщина родила жизнеспособного мальчика в туалете возле дома. Она намеренно разорвала пуповину, в результате чего младенец упал в выгребную яму, где погиб.

Экспертиза обнаружила в организме новорожденного этиловый спирт. Женщина скрыла факт рождения сына, не пыталась его спасти и намеренно не обратилась за медицинской помощью.

Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com