Вынесен приговор по шокирующему делу об убийстве новорожденного

Вынесен приговор по шокирующему делу об убийстве новорожденного7
- 6.10.2026, 11:39
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Мать получила огромный срок.
В Ушачах мать во время родов сбросила ребенка в выгребную яму туалета.
Жительницу Ушачского района признали виновной в убийстве собственного ребенка, пишет «Мінская праўда». Трагедия произошла в марте этого года. По данным следствия, женщина злоупотребляла алкоголем и уже была лишена родительских прав в отношении старшей дочери.
В состоянии алкогольного опьянения женщина родила жизнеспособного мальчика в туалете возле дома. Она намеренно разорвала пуповину, в результате чего младенец упал в выгребную яму, где погиб.
Экспертиза обнаружила в организме новорожденного этиловый спирт. Женщина скрыла факт рождения сына, не пыталась его спасти и намеренно не обратилась за медицинской помощью.
Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.