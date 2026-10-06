Ученые: Кот видит в вас маму или папу 3 6.10.2026, 11:51

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Поведение питомца все объясняет.

Если кот регулярно приходит к вам в постель, ложится на грудь или устраивается возле головы, это может быть не просто его привычкой. Такое поведение связано с ощущением безопасности и доверием, которое питомец испытывает к человеку.

Об этом пишет «Курсор».

Как отмечают зоопсихологи и ветеринары, сон делает животное особенно уязвимым. Поэтому, выбирая для отдыха место рядом с хозяином, кот демонстрирует, что чувствует себя рядом с ним защищенным. У кошек может формироваться сильная эмоциональная привязанность к людям, напоминающая отношения маленьких детей с родителями.

Есть и другие признаки такой привязанности. Один из наиболее характерных — перебирание лапами по одеялу, одежде или телу человека. В детстве котята делают похожие движения возле матери, стимулируя выработку молока. Если взрослый кот продолжает «мять» лапами человека, особенно одновременно прищуривая глаза, это может быть проявлением сохранившейся детской привычки.

Еще один признак — вылизывание волос или кожи хозяина. Подобное поведение связано с уходом и демонстрирует близость между животным и человеком.

О многом также говорит мурлыканье перед сном. Для котят оно является одним из способов взаимодействия с матерью и может сопровождать состояние спокойствия.

Если кот трется о человека головой или щеками, он оставляет на нем свой запах с помощью специальных желез. Таким образом питомец обозначает человека как часть своего привычного окружения.

Необычным проявлением привязанности может стать и медленное моргание, которое часто называют «кошачьими поцелуями». А если кот приносит к человеку игрушку или пойманную добычу, такое поведение также может быть связано с социальными и семейными привычками животных.

В совокупности эти действия показывают, что человек стал для кота близким и безопасным существом, рядом с которым питомец чувствует себя комфортно.

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