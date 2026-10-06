Впервые на фронте уничтожена новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» 2 6.10.2026, 12:16

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Видеофакт.

На фронте впервые подтверждено уничтожение новейшей российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон». Вражескую технику поразили операторы 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российскую тяжелую огнеметную систему обнаружили во время ее движения по трассе вблизи города Шебекино в Белгородской области РФ.

После обнаружения цели украинские операторы нанесли удар по российской машине. По обнародованной информации, в результате атаки ТОС-3 «Дракон» была уничтожена.

ТОС-3 «Дракон» - новейшая российская тяжелая огнеметная система на гусеничном танковом шасси. Ее создавали с учетом опыта эксплуатации и боевого применения предыдущих систем ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».

Новую систему россияне начали демонстрировать только в 2024 году, а сообщения о ее появлении непосредственно в зоне боевых действий появились значительно позже.

Таким образом, поражение машины вблизи Шебекино стало первым подтвержденным случаем уничтожения российской ТОС-3 «Дракон» на фронте.

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