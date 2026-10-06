Сепаратистская партия победила на выборах в канадской провинции Квебек

Сепаратистская партия победила на выборах в канадской провинции Квебек3
- 6.10.2026, 11:54
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Ее лидер пообещал провести референдум о независимости с конкретной датой.
Сепаратистская Партия Квебека победила на выборах в канадской провинции. Политическая организация получила в законодательном собрании региона 59 из 127 мест и может сформировать правительство меньшинства, сообщает The New York Times. Во время предвыборной кампании лидер партии Поль Сент-Пьер Пламонд пообещал провести референдум о независимости Квебека после ухода Дональда Трампа с поста президента США в 2029 году.
Предыдущие лидеры партии избегали конкретных сроков, чтобы не потерять поддержку избирателей. На данный момент идею независимости Квебека поддерживают около 30% опрошенных жителей провинции, что является одним из самых низких показателей за последние десятилетия. При этом сторонники партии праздновали победу на выборах, скандируя лозунг «Квебек — это страна!». Сепаратистская партия уже дважды проводила референдумы по вопросу независимости Квебека — в 1980 и 1995 годах. Оба раза большинство жителей проголосовали против отделения от Канады. Однако во втором случае число сторонников единства сократилось до 50,58%.
Как отмечает NYT, во время предвыборной кампании тема независимости Квебека мало интересовала избирателей. Жителей провинции больше волновали рост стоимости жизни, проблемы системы здравоохранения, нехватка доступного жилья и торговые разногласия Канады и США. Поскольку Партия Квебека не получила большинства в законодательном собрании провинции, это может осложнить проведение нового референдума о независимости, пишет NYT.
Между тем в другой канадской провинции — Альберта — через две недели пройдет консультативный референдум о независимости. В регионе в западной части Канады, который богат нефтью, газом и углем, долгое время накапливалось недовольство политикой Оттавы, особенно в вопросах освоения природных ресурсов. Сторонники отделения считают, что получение Альбертой независимости позволит эффективнее распоряжаться ресурсами и сохранить богатства провинции, не делясь с федеральным центром. Наряду с добычей нефти и газа ключевыми секторами местной экономики служат сельское хозяйство и туризм.