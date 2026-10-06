Агенты Путина проникли в дома финских депутатов и оставили там экскременты 11 6.10.2026, 12:23

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Российские спецслужбы возродили методы КГБ.

Путинские спецслужбы давно возродили методы КГБ, включая проникновение в жилье тех, кого они считают врагами, и теперь применяют их в рамках своей гибридной войны в Европе. Около 20 депутатов парламента Финляндии сообщили о загадочных случаях проникновения в их дома, причем один из политиков обнаружил в туалете оставленные там экскременты, сообщает The Telegraph.

Председатель парламента Юсси Халла-ахо назвал «значительным» число подозрительных случаев, произошедших еще в прошлом году. По его словам, в квартирах политиков были оставлены улики, указывающие, что там кто-то побывал, хотя следов взлома не было обнаружено, также ничего не было украдено или повреждено. Бен Зыскович, высокопоставленный депутат от правящей партии «Национальная коалиция», считает, что таким образом российские спецслужбы хотят запугать финских законодателей, продемонстрировать, что за ними «ведется наблюдение, вызвать у них замешательство или беспокойство».

После того, как Путин развязал войну в Украине, Финляндия отказалась от давней политики нейтралитета, вступила в НАТО, активно поддерживает Киев. Президент Александр Стубб последовательно выступает за укрепление альянса и твердое противодействие России. Случай с проникновением в дома депутатов стал первым в Финляндии. Но такую тактику КГБ использовал с 1960-х годов, пишет в своей книге «Мафиозное государство» журналист The Guardian Люк Хардинг.

ФСБ взяло ее на вооружение: агенты спецслужбы вламывались и в квартиру Хардинга, когда он работал в Москве. Незадолго до того, как он в 2011 году стал первым в постсоветской истории иностранным журналистом, высланным из России, они оставили там руководство по сексу.

Бывшая корреспондентка «Би-би-си» Сара Рейнсфорд в своих мемуарах «Прощай, Россия» вспоминает, что агенты ФСБ проникли в ее квартиру и в качестве «визитной карточки» оставили «большой несмытый след в каждом унитазе».

Самым громким примером таких действий, вероятно, является случай, о котором в 2023 году рассказывала The Wall Street Journal: агент ФСБ испражнился в чемодан высокопоставленного американского чиновника во время визита того в Россию.

Российские спецслужбы и пропагандисты используют грязные методы, в том числе в отношении политиков, и в других странах НАТО. В последнее время такие примеры наблюдались в Эстонии, где в сентябре проходили президентские выборы, и Латвии, где 3 октября состоялись парламентские, отмечает Euronews. В Эстонии на фейковом сайте euobserver.news, оформленном под брюссельское издание EUobserver, появилась сфабрикованная статья, которая связывала уходящего в отставку президента Алара Кариса, а также президента Литвы Гитанаса Науседу с миллионером Джеффри Эпштейном.

В Латвии в сфальсифицированном видео, замаскированном под репортаж Euronews, рассказывалось, будто бы украинский солдат убил троих военнослужащих НАТО во время учений Baltic Trust 26, а затем покончил с собой. Утверждалось, что из-за этого учения были приостановлены, хотя в реальности они завершились по графику. Национальные вооруженные силы Латвии опровергли это сообщение, набравшее более 1,85 млн просмотров и активно обсуждавшееся в пророссийских сообществах; Euronews заявил, что не выпускал такого репортажа.

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