Доллар в Беларуси продолжил стремительный рост 6.10.2026, 12:44

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Ралли началось в понедельник.

Во вторник, 6 октября, доллар в Беларуси снова дорожает. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки $85 319, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 2,74 копейки и стоит 3,0645 рубля.

По евро торгов пока не было.

Сотня российских рублей снизилась на 1,39 копейки и стоит 3,5893 рубля.

По юаню торгов тоже еще не было.

В понедельник доллар подорожал на 2,98 копейки и стоил 3,0371 рубля, евро подорожал на 1,62 копейки и стоил 3,3971 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,93 копейки и стоила 3,6032 рубля, а десяток юаней подорожал на 3,56 копейки и стоил 4,5438 рубля.

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