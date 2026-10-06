Индия перешла к активным действиям в переговорах о войне в Украине 3 6.10.2026, 12:46

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Cфера контактов расширилась.

Индия начинает играть более активную и непосредственную роль в усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной, взаимодействуя с обеими сторонами по таким вопросам, как судоходство и снижение интенсивности боевых действий. Как заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар, в последние месяцы Индия стала «несколько более вовлеченной, выйдя за рамки простого призыва к миру», пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что эти слова указывают на переход Нью-Дели к более активной позиции после нескольких лет осторожного подхода к войне, отчасти обусловленного давними связями с Россией.

«Мы ведем переговоры по этому вопросу как с Россией, так и с Украиной. Мы стараемся помочь, начиная с проблемы безопасности судоходства в Черном море», – сказал чиновник, добавив, что в ходе переговоров также обсуждались поставки энергоносителей и «возможности отказа от взаимных ударов».

Переговоры с Россией и Украиной начались после того, как в результате атак в июле погибли и пострадали индийские моряки, что побудило Нью-Дели поднять этот вопрос перед Москвой и Киевом.

По словам Джайшанкара, сфера контактов расширилась: от вопросов безопасности мореплавания перешли к обсуждению возможностей содействия экспорту зерна через Черное море, а впоследствии в повестку дня были включены и поставки энергоносителей. Хотя Индия поддерживает связь с обеими сторонами, министр предостерег, что уверенности в достижении соглашения пока нет.

Индия призывает к прекращению боевых действий, однако воздерживается от критики Кремля и не участвует в голосовании в ООН по резолюциям, осуждающим войну.

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