закрыть
6 октября 2026, вторник, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стал известен лауреат Нобелевской премии по физике

5
  • 6.10.2026, 13:00
  • 2,434
Стал известен лауреат Нобелевской премии по физике

Его наградили за открытие космических нейтрино.

Лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал Френсис Хальцен «за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения».

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

В среду, 7 октября, объявят Нобелевского лауреата по химии.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко