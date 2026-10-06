Стал известен лауреат Нобелевской премии по физике 5 6.10.2026, 13:00

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Его наградили за открытие космических нейтрино.

Лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал Френсис Хальцен «за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения».

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

В среду, 7 октября, объявят Нобелевского лауреата по химии.

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