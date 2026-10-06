закрыть
6 октября 2026, вторник, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске был слышен сильный гул

  • 6.10.2026, 13:12
  • 3,940
В Минске был слышен сильный гул
иллюстративное фото

Местные жители опубликовали видео с места событий.

В Минске на пересечении улиц Некрасова и Карастояновой 5 октября из-за повреждения газопровода произошла авария: жители соседних домов жаловались на сильный гул. Последствия инцидента устранили в ночь на 6 октября, сообщили в «Минскгазе».

О происшествии рассказала пользовательница Threads под ником irina_arch_drozd, опубликовав видео с места событий. По ее словам, на стройке возле перекрестка стояли пожарная машина и две аварийные бригады газовой службы. Из места прорыва периодически вырывался дым, а рабочие отошли от участка подальше. «Газовщики побегали вокруг, но похоже, ничего не получается», — написала она.

В «Минскгазе» пояснили, что около 16:40 на улице Карастояновой, 41, сотрудники сторонней организации во время земляных работ повредили стальной газопровод среднего давления. Около 01:00 6 октября предприятие сообщило, что восстановительные работы на газопроводе завершены.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко