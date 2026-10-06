В Минске был слышен сильный гул 6.10.2026, 13:12

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иллюстративное фото

Местные жители опубликовали видео с места событий.

В Минске на пересечении улиц Некрасова и Карастояновой 5 октября из-за повреждения газопровода произошла авария: жители соседних домов жаловались на сильный гул. Последствия инцидента устранили в ночь на 6 октября, сообщили в «Минскгазе».

О происшествии рассказала пользовательница Threads под ником irina_arch_drozd, опубликовав видео с места событий. По ее словам, на стройке возле перекрестка стояли пожарная машина и две аварийные бригады газовой службы. Из места прорыва периодически вырывался дым, а рабочие отошли от участка подальше. «Газовщики побегали вокруг, но похоже, ничего не получается», — написала она.

В «Минскгазе» пояснили, что около 16:40 на улице Карастояновой, 41, сотрудники сторонней организации во время земляных работ повредили стальной газопровод среднего давления. Около 01:00 6 октября предприятие сообщило, что восстановительные работы на газопроводе завершены.

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