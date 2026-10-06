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Экс-политзаключенный согласился быть «агентом» КГБ и уехал в Польшу

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  • 6.10.2026, 12:47
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Экс-политзаключенный согласился быть «агентом» КГБ и уехал в Польшу
Вадим Пашковский
Фото: «Гомельская Вясна»

Вадим Пашковский рассказал о вербовке.

Бывший политзаключенный Вадим Пашковский согласился сотрудничать с КГБ, чтобы уехать из Беларуси в Польшу, где, по задумке силовиков, должен был выполнять «задания». Об этом мужчина рассказал «Гомельскай Вясне».

После освобождения в декабре 2025 года Вадим устроился на работу по специальности в частное предприятие международного концерна Kronospan в Могилеве. Но у него не сложились отношения с директором предприятия, и мужчина решил уволиться. Когда руководство пригласило его забрать подписанное заявление, в кабинете, куда пришел Вадим, его ждали двое мужчин в штатском.

«Эти люди не показали мне никаких документов, сказали, что нам нужно поехать поговорить. Меня посадили в машину и привезли в здание управления КГБ по Могилевской области. Тогда я понял, что это за люди. Я спрашивал у них, что случилось, что я натворил, но они не отвечали. Уже в кабинете в КГБ они спрашивали у меня, за что я сидел, получал ли я какую-то помощь от правозащитных организаций, получал ли продуктовые передачи. Потом меня повезли в другое здание, и там я проходил полиграф. Там уже спрашивали, связан ли я с иностранными спецслужбами, занимаюсь ли я "экстремистской" деятельностью и все такое. После полиграфа меня отвезли на арендованную квартиру, где я жил в Могилеве. Там они провели обыск. Но это происходило без понятых, без каких-либо санкций: они просто сами зашли, все перерыли. Забрали у меня ноутбук, телефон», — рассказал Вадим.

После этого его снова привезли в КГБ и сказали, что в ноутбуке нашли «много файлов для подозрения в промышленном шпионаже».

«И поэтому они сказали: "Или на 15 лет, или надо будет помочь стране". Я сказал, что не хочу в тюрьму. И они мне сказали: "Тогда сейчас возвращайся домой, мы с тобой свяжемся". Это было 30 июля. И я поехал домой в Жлобин. А 3 августа они мне сказали вернуться обратно в Могилев и ждать встречи», — рассказал экс-узник.

При следующей встрече сотрудники КГБ сказали мужчине, что он должен поехать в Польшу и «просто жить там, общаться с людьми и периодически рассказывать им, как у него дела и с кем он общается». Также ему выслали ссылки на правозащитные организации, в которые Вадим должен был написать.

«Я написал в BYSOL, потому что они мне сказали, что нужно получить от BYSOL выплату. Я писал в BYSOL, это тянулось где-то до 20 августа. Но я им говорил, что у меня нет никаких контактов в Польше, я не знаю, где мне взять счет. И в итоге BYSOL мне ничего не перевел. На какое-то время они затихли. Я уже подумал, что все. Но в какой-то день они мне снова пишут и говорят: "Теперь тебе нужно написать в "Вясну" и спросить, как тебе выехать". Когда я написал в "Вясну", мне оттуда посоветовали написать запрос на гуманитарную польскую визу в польское консульство в Минске. И кагэбисты мне написали, как мне это письмо составить. И чтобы я написал, что меня просто уволили, потому что я был в списке "экстремистов". И сказали никому не говорить, что меня с работы увез КГБ», — рассказал Вадим.

Он подал обращение в польское консульство 2 сентября и через некоторое время получил визу.

«После получения визы я купил билеты до Варшавы. <…> Ночью 3 октября я заехал в Польшу. И я сразу планировал пойти в польскую службу, которая занимается безопасностью. Потому что я, когда еще был в Беларуси, понимал, что этим заниматься не буду. Но в то же время я понимал, что, если они поймут, что я что-то замышляю против них, то я уже не смогу выехать. <…> Но мне реально было очень страшно, я не знал и сейчас не знаю, какие могут быть последствия. И в итоге я решил сделать публичное заявление и рассказать все как есть, чтобы "обнулить" все эти задания и планы КГБ. Я решил для этого обратиться в "Вясну", потому что контакт с этой организацией был со мной с самого начала. Я хочу публично заявить о том, что со мной произошло, и отказаться от любого сотрудничества с КГБ Беларуси», — заявил Вадим.

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