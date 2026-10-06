Экс-глава немецкой разведки арестован по подозрению в шпионаже 13 6.10.2026, 16:28

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Аугуст Ханнинг

Передача информации продолжалась «в течение многих лет».

В Германии арестован бывший глава Федеральной разведывательной службы (BND) Аугуст Ханнинг. Как сообщают немецкие СМИ, Генеральная прокуратура ведет расследование в отношении 80-летнего функционера на пенсии. Его подозревают в госизмене и шпионаже. В чью пользу — пока не сообщается.

Как узнала газета Die Zeit, расследование ведется как в отношении самого Ханнинга, так и еще одного сотрудника ведомства. Их подозревают «в государственной измене, сборе государственных секретов и других формах шпионажа».

В связи с этим следствие проверяет версию о том, что Ханнинг «использовал полученную информацию в своей деятельности в качестве консультанта различных компаний и, возможно, даже намеревался ее продать».

Spiegel уточняет, что передача информации продолжалась «в течение многих лет».

Газета Tagesschau уточняет со ссылкой на свои источники, что «как минимум в одном случае Аугуст Ханнинг передавал информацию иностранной разведывательной службе».

Другие подробности пока не приводятся.

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