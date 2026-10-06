BelGee вытесняют с российского рынка 9 6.10.2026, 12:21

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Продажи падают два месяца подряд.

Продажи автомобилей BelGee в России второй месяц подряд падают в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».

В сентябре на российском рынке реализовали 4861 машину белорусской марки, что на 41,8% меньше, чем годом ранее. Тем не менее по итогам января-сентября продажи составили 42 977 автомобилей, то есть на 6,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля BelGee на рынке за год немного уменьшилась: с 4,52% до 4,48%.

Среди самых популярных моделей этого года значится BelGee X50+. В сентябре было продано 3037 таких автомобилей, а за девять месяцев — 16 058.

Российский рынок легковых автомобилей в сентябре сократился на 6,2%, до 115 тысяч штук. За девять месяцев при этом зафиксирован рост на 7,2%, до 960 тысяч машин.

Лидером рынка остается «Лада»: с начала года она реализовала 236,8 тысячи автомобилей, что на 0,4% меньше, чем год назад. Следом идут Haval (127,67 тысячи, рост на 16,4%), Tenet (101,1 тысячи, рост в 36 раз) и Geely (58,08 тысячи, снижение на 6,9%).

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