Белгидромет: Такой сентябрь бывает раз в 7-8 лет 1 6.10.2026, 15:39

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Первый месяц осени в Беларуси оказался значительно теплее нормы.

Климатическую характеристику первого месяца осени предоставили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Средняя по Беларуси температура воздуха за сентябрь 2026 года составила 13,9 градуса, что выше климатической нормы на 1,2 градуса. Такая и более высокая среднемесячная температура воздуха в сентябре регистрируется примерно один раз в 7-8 лет. Самым теплым сентябрь был в 2024 году со среднемесячной температурой воздуха по стране 17,5 градуса, что на 4,8 градуса выше климатической нормы», - рассказали в Белгидромете.

Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории страны и находилась в основном в пределах от 1 до 1,6 градуса.

В областном разрезе наибольшие значения положительных отклонений температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Могилевской и Витебской областях (1,3 градуса в среднем для каждой области), в Гомельской области отклонения были наименьшими (1,1 градуса).

Средняя температура воздуха всех декад месяца была выше нормы. Первая и вторая декады были выше нормы на 1,4 градуса, третья декада - на 0,9 градуса.

«Температура воздуха днем на протяжении месяца в основном составляла 19-25 градусов тепла. В отдельные сутки, преимущественно в третьей декаде месяца, опускалась до плюс 18 и ниже. 9 и 10 сентября по югу страны воздух прогревался до плюс 30 и выше», - обратили внимание климатологи.

Максимального значения (31,5 градуса) температура воздуха достигла днем 9 сентября на станции Брест.

Температура воздуха ночью в большинстве суток месяца находилась в пределах 8-14 градусов, а в самые холодные ночи понижалась до плюс 5 и ниже. Минимальная температура воздуха была отмечена на станции Езерище 29 сентября и составила 0,7 градуса.

За месяц в среднем по стране выпало 72 мм осадков, что составило 134% климатической нормы. Такой и более влажный сентябрь встречается в среднем один раз в 4 года. По большей части территории страны выпало 100-155% нормы осадков. В отдельных районах, преимущественно по северу страны, выпало более двух месячных норм осадков.

По областям больше всего осадков отмечено на территории Витебской области - в среднем по области выпало 109 мм, или 185% нормы. Меньше всего на территории Брестской области - 45 мм, или 85% нормы.

На протяжении первой и третьей декад отмечался избыток осадков. В первой декаде выпало 27 мм осадков, или 131% декадной нормы, в третьей декаде - 36 мм, или 221% нормы. Во второй декаде в среднем по стране выпало 10 мм, или 57% нормы осадков.

«На протяжении месяца наблюдались туманы. Дожди носили в основном ливневый характер и, преимущественно в первой декаде, сопровождались грозами. В отдельные сутки местами по стране отмечалось усиление скорости ветра с порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра за месяц (20 м/с) зарегистрирована 5 сентября на станциях Слуцк и Новогрудок», - добавили климатологи.

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