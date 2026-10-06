Станет ли загадочная чума в Сибири «Чернобылем» Путина?2
- 6.10.2026, 15:35
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Российские власти пытаются скрывать информацию, как и 40 лет назад.
В России разгорается информационный скандал вокруг загадочной смерти молодой сотрудницы лаборатории в Сибири. Она работала с опасными бактериями в учреждении, связанном с биологической безопасностью и исследованиями против биотерроризма, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
После ее смерти сотрудницы в больнице ввели карантин, а власти приняли необычные меры предосторожности. Это породило слухи о возможном случае легочной чумы, хотя официального подтверждения вспышки инфекции пока нет.
Ситуация уже сравнивают с Чернобылем. В 1986 году Москва несколько дней скрывала масштаб аварии на четвертом энергоблоке. Мир узнал о катастрофе только после того, как шведские специалисты обнаружили радиационное загрязнение и установили, что оно пришло с территории СССР.
«Никто за железным занавесом не знал о катастрофе, потому что Москва пыталась ее скрыть», — пишет Newsweek.
Теперь спустя 40 лет российские власти снова пытаются скрывать факты. На этот раз речь идет не о ядерной аварии, а о возможном контакте с одной из самых опасных инфекций.