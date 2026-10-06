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Почему нельзя держать дверцу стиральной машины открытой

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  • 6.10.2026, 15:50
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Почему нельзя держать дверцу стиральной машины открытой

Эксперты назвали частую ошибку.

Правильный уход за бытовой техникой порой полон нюансов, о которых многие даже не догадываются. Большинство из нас привыкли оставлять дверцу стиральной машины распахнутой сразу после окончания цикла, однако эксперты предупреждают: держать её открытой постоянно — серьезная ошибка.

Об этом рассказали в TheCoolist.

Зачем нужно проветривание и где кроется грань

Производители бытовой техники, включая такие гиганты, как Bosch, Electrolux и японский бренд Kao, единогласно рекомендуют просушивать барабан после работы. Если сразу плотно закрыть люк, внутри останется вода, создающая идеальную среду для размножения плесени, грибка и появления затхлого запаха.

Тем не менее, между «проветривать после стирки» и «держать открытым 24/7» существует огромная разница. Круглосуточно распахнутая дверца приносит больше вреда, чем пользы, незаметно выводя дорогостоящий агрегат из строя.

Почему постоянная распахнутая дверца опасна

Многочисленные исследования показывают, что непрерывное нахождение люка в открытом положении негативно влияет как на гигиену, так и на механическую часть машины:

Накопление пыли: в плохо вентилируемых ванных комнатах открытый барабан быстро собирает микрочастицы грязи и пыли из воздуха.

Нагрузка на петли: уплотнители и петли рассчитаны на фиксацию в закрытом виде; постоянное натяжение весом приводит к деформации крепежей.

Риски безопасности: открытая стиральная машина привлекает детей и домашних животных, которые могут случайно травмироваться, пытаясь залезть внутрь.

Золотая середина: как правильно ухаживать за техникой

Чтобы защитить стиральную машину от сырости и износа, достаточно следовать простому регламенту. После окончания стирки оставьте дверцу открытой всего на 4–6 часов — этого времени с избытком хватит для полного испарения остатков влаги.

После этого люк можно закрыть. Обязательно протирайте мягкой тряпкой резиновый уплотнитель, где скапливается вода, и держите слегка приоткрытым лоток для порошка. Параллельно специалисты советуют раз в месяц запускать профилактический цикл при температуре 90°C для глубокой очистки внутренних систем от бактерий.

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