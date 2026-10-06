Единственная альтернатива — сделать Украину сильной 1 Владимир Вятрович

6.10.2026, 15:47

Владимир Вятрович

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Кремль можно остановить только силой, а не набором уступок.

«Ну так предложите свой мирный план, если вам не нравится этот» — тезис, с помощью которого продвигают капитуляцию под видом мирных инициатив.

Её задача — представить скрытые предложения о сдаче [России] как безальтернативные, а их критиков — как неконструктивных горлопанов, способных лишь всё отрицать.

Но мы не обязаны придумывать альтернативу плохому плану только потому, что его назвали «мирным».

Более того, сейчас нет смысла соревноваться в создании «мирных планов». Все они исходят из ошибочной предпосылки: будто бы правильно подобранный набор уступок способен убедить Россию прекратить войну. Именно поэтому я не собираюсь придумывать им собственную альтернативу.

Наша альтернатива сейчас — не иной набор пунктов. Единственно возможная альтернатива — сделать Украину настолько сильной, чтобы Россия не могла достичь своих целей войной.

Именно война сегодня требует полной концентрации наших усилий — как на фронте, так и в тылу. Мы не имеем права распылять их на иллюзии, создающие впечатление, будто правильная формула переговоров может заменить силу.

А как историк напомню еще об одном: наше прошлое не раз показывало, что мир с Россией может обойтись дороже, чем война. Особенно когда за мир выдают лишь паузу, необходимую России для следующей войны.

Si vis pacem, para bellum.

Хочешь мира — готовься к войне

«Ну наконец-то кто-то сказал то, что думает большинство» — еще один тезис, с помощью которого в украинское общество продвигают капитулянтские «мирные» инициативы.

Ее цель — создать иллюзию массовой поддержки. Именно поэтому этот тезис так активно распространяют боты в социальных сетях. А реальным рупорам таких инициатив пытаются создать имидж отважных правдорубов, защитников интересов большинства украинцев.

Так разрушают единство и углубляют раскол, противопоставляя «партию мира» (якобы разумных и ответственных) — «партии войны», то есть тем, кто якобы наживается на продолжении противостояния.

Как противостоять этой технологии? Не молчать. Публично заявлять, что капитуляция, выдаваемая за мир, неприемлема. И вы увидите, как много вокруг вас единомышленников. И какие это замечательные люди.

Ведь «единственное, что нужно для торжества зла, — это чтобы хорошие люди ничего не делали», — Эдмунд Берк.

Владимир Вятрович, Facebook

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