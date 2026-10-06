Единственная альтернатива — сделать Украину сильной

Единственная альтернатива — сделать Украину сильной1
- Владимир Вятрович
- 6.10.2026, 15:47
Кремль можно остановить только силой, а не набором уступок.
«Ну так предложите свой мирный план, если вам не нравится этот» — тезис, с помощью которого продвигают капитуляцию под видом мирных инициатив.
Её задача — представить скрытые предложения о сдаче [России] как безальтернативные, а их критиков — как неконструктивных горлопанов, способных лишь всё отрицать.
Но мы не обязаны придумывать альтернативу плохому плану только потому, что его назвали «мирным».
Более того, сейчас нет смысла соревноваться в создании «мирных планов». Все они исходят из ошибочной предпосылки: будто бы правильно подобранный набор уступок способен убедить Россию прекратить войну. Именно поэтому я не собираюсь придумывать им собственную альтернативу.
Наша альтернатива сейчас — не иной набор пунктов. Единственно возможная альтернатива — сделать Украину настолько сильной, чтобы Россия не могла достичь своих целей войной.
Именно война сегодня требует полной концентрации наших усилий — как на фронте, так и в тылу. Мы не имеем права распылять их на иллюзии, создающие впечатление, будто правильная формула переговоров может заменить силу.
А как историк напомню еще об одном: наше прошлое не раз показывало, что мир с Россией может обойтись дороже, чем война. Особенно когда за мир выдают лишь паузу, необходимую России для следующей войны.
Si vis pacem, para bellum.
Хочешь мира — готовься к войне
«Ну наконец-то кто-то сказал то, что думает большинство» — еще один тезис, с помощью которого в украинское общество продвигают капитулянтские «мирные» инициативы.
Ее цель — создать иллюзию массовой поддержки. Именно поэтому этот тезис так активно распространяют боты в социальных сетях. А реальным рупорам таких инициатив пытаются создать имидж отважных правдорубов, защитников интересов большинства украинцев.
Так разрушают единство и углубляют раскол, противопоставляя «партию мира» (якобы разумных и ответственных) — «партии войны», то есть тем, кто якобы наживается на продолжении противостояния.
Как противостоять этой технологии? Не молчать. Публично заявлять, что капитуляция, выдаваемая за мир, неприемлема. И вы увидите, как много вокруг вас единомышленников. И какие это замечательные люди.
Ведь «единственное, что нужно для торжества зла, — это чтобы хорошие люди ничего не делали», — Эдмунд Берк.
Владимир Вятрович, Facebook