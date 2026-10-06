закрыть
6 октября 2026, вторник, 23:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Единственная альтернатива — сделать Украину сильной

1
  • Владимир Вятрович
  • 6.10.2026, 15:47
Единственная альтернатива — сделать Украину сильной
Владимир Вятрович
Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Кремль можно остановить только силой, а не набором уступок.

«Ну так предложите свой мирный план, если вам не нравится этот» — тезис, с помощью которого продвигают капитуляцию под видом мирных инициатив.

Её задача — представить скрытые предложения о сдаче [России] как безальтернативные, а их критиков — как неконструктивных горлопанов, способных лишь всё отрицать.

Но мы не обязаны придумывать альтернативу плохому плану только потому, что его назвали «мирным».

Более того, сейчас нет смысла соревноваться в создании «мирных планов». Все они исходят из ошибочной предпосылки: будто бы правильно подобранный набор уступок способен убедить Россию прекратить войну. Именно поэтому я не собираюсь придумывать им собственную альтернативу.

Наша альтернатива сейчас — не иной набор пунктов. Единственно возможная альтернатива — сделать Украину настолько сильной, чтобы Россия не могла достичь своих целей войной.

Именно война сегодня требует полной концентрации наших усилий — как на фронте, так и в тылу. Мы не имеем права распылять их на иллюзии, создающие впечатление, будто правильная формула переговоров может заменить силу.

А как историк напомню еще об одном: наше прошлое не раз показывало, что мир с Россией может обойтись дороже, чем война. Особенно когда за мир выдают лишь паузу, необходимую России для следующей войны.

Si vis pacem, para bellum.

Хочешь мира — готовься к войне

«Ну наконец-то кто-то сказал то, что думает большинство» — еще один тезис, с помощью которого в украинское общество продвигают капитулянтские «мирные» инициативы.

Ее цель — создать иллюзию массовой поддержки. Именно поэтому этот тезис так активно распространяют боты в социальных сетях. А реальным рупорам таких инициатив пытаются создать имидж отважных правдорубов, защитников интересов большинства украинцев.

Так разрушают единство и углубляют раскол, противопоставляя «партию мира» (якобы разумных и ответственных) — «партии войны», то есть тем, кто якобы наживается на продолжении противостояния.

Как противостоять этой технологии? Не молчать. Публично заявлять, что капитуляция, выдаваемая за мир, неприемлема. И вы увидите, как много вокруг вас единомышленников. И какие это замечательные люди.

Ведь «единственное, что нужно для торжества зла, — это чтобы хорошие люди ничего не делали», — Эдмунд Берк.

Владимир Вятрович, Facebook

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко