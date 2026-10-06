В Дзержинске из кранов течет черная вода 6.10.2026, 16:15

Жители жалуются на последствия работ водоканала.

В последние несколько дней жители некоторых микрорайонов Дзержинска жалуются на ухудшение качества воды.

Выяснилось, что неудобства связаны с масштабными технологическими работами, которые проводились в Дзержинске 1 октября. В этот день специалисты водоканала переподключили потребителей со старой центральной сети водопровода на новую. Работы велись одновременно в пяти точках города.

— При последующем запуске обновленной системы потребовалось единовременно подать более 2000 кубических метров воды. Столь значительный объем спровоцировал возникновение гидроударов — резких перепадов давления в трубопроводах, — объяснил Dzh.by главный инженер Анатолий Чайковский. — Это, в свою очередь, привело к естественному взмучиванию донных отложений и вымыванию многолетнего осадка из пограничных участков действующих сетей. Именно эти процессы и стали причиной изменения цвета и прозрачности воды у части абонентов.

По его словам, сейчас специалисты водоканала уже проводят технологическую промывку затронутых участков водопровода. Эти работы будут проводиться до полного восстановления нормативных показателей качества воды.

До завершения промывки на предприятии настоятельно рекомендуют жителям использовать воду для питья только после отстаивания и кипячения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com