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ВОЗ заявила, что ждет от России дополнительной информации о вспышке чумы

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  • 6.10.2026, 16:48
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ВОЗ заявила, что ждет от России дополнительной информации о вспышке чумы
Фото: AP

Кремль замалчивает реальное положение вещей.

Всемирная организация здравоохранения сообщила ‌во вторник, что российские власти установили всех лиц, контактировавших с сотрудницей Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, которая скончалась от неустановленного заболевания. ВОЗ также запросила у РФ дополнительную информацию о произошедшем, пишет The Moscow Times.

«По ‌имеющимся сведениям, все лица, ‌контактировавшие с пациенткой, установлены и находятся под медицинским наблюдением. На текущий момент ни у кого из них ‌не проявились симптомы болезни», — сказал представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

По его словам, российские власти устанавливают, не ‌стала ли легочная чума причиной смерти сотрудницы НИИ, но пока не дали официального ответа на запрос ВОЗ.

Накануне президент США ‌Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты готовы помочь России, назвав чрезвычайное происшествие в Иркутске большой проблемой.

«Мы поможем, — сказал Трамп. — Если у кого-либо будет такая проблема, мы всегда готовы помочь».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал это предложение.

«Всегда очень хорошо, когда предлагается взаимная помощь», — сказал он журналистам во вторник, предложив ориентироваться на информацию Роспотребнадзора.

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