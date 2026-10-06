Франция запустила новую баллистическую ракету с атомной подводной лодки

Франция запустила новую баллистическую ракету с атомной подводной лодки2
- 6.10.2026, 16:40
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Видеофакт.
Президент Франции Эмманюэль Макрон стал свидетелем испытательного пуска новой баллистической ракеты с атомной подводной лодки. Об этом он написал в X.
Макрон наблюдал за пуском на борту многоцелевого фрегата Auvergne. «Я стал свидетелем первого пуска новой баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки-носителя Le Vigilant», — сообщил он и опубликовал видео запуска.
По словам французского лидера, подобным опытом обладают лишь очень немногие страны. Он поздравил всех причастных к «исключительному успеху»: DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group и ВМС Франции. «Ваши профессионализм, скрупулезность и техническое мастерство — гордость Франции», — заявил Макрон.
Он отметил, что этот технический успех в очередной раз подтверждает надежность французской системы сдерживания, стабильность которой гарантирована. «Чтобы быть свободным, нужно вызывать уважение. А чтобы вызывать уважение, нужно быть сильным», — подчеркнул президент.
Макрон также рассказал, что будущие стратегические подводные лодки Франции уже строятся. В этом году, по его словам, запустили программу создания стратегических гиперзвуковых и маневренных ракет, которыми оснастят воздушную составляющую сдерживания. «Наше ядерное сдерживание защищает нас и будет защищать и впредь», — добавил он.
À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant.
Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire.
Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France.
Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée.
Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant.
Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année.
Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger.
Vive la République et vive la France.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026