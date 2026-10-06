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Франция запустила новую баллистическую ракету с атомной подводной лодки

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  • 6.10.2026, 16:40
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Франция запустила новую баллистическую ракету с атомной подводной лодки

Видеофакт.

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал свидетелем испытательного пуска новой баллистической ракеты с атомной подводной лодки. Об этом он написал в X.

Макрон наблюдал за пуском на борту многоцелевого фрегата Auvergne. «Я стал свидетелем первого пуска новой баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки-носителя Le Vigilant», — сообщил он и опубликовал видео запуска.

По словам французского лидера, подобным опытом обладают лишь очень немногие страны. Он поздравил всех причастных к «исключительному успеху»: DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group и ВМС Франции. «Ваши профессионализм, скрупулезность и техническое мастерство — гордость Франции», — заявил Макрон.

Он отметил, что этот технический успех в очередной раз подтверждает надежность французской системы сдерживания, стабильность которой гарантирована. «Чтобы быть свободным, нужно вызывать уважение. А чтобы вызывать уважение, нужно быть сильным», — подчеркнул президент.

Макрон также рассказал, что будущие стратегические подводные лодки Франции уже строятся. В этом году, по его словам, запустили программу создания стратегических гиперзвуковых и маневренных ракет, которыми оснастят воздушную составляющую сдерживания. «Наше ядерное сдерживание защищает нас и будет защищать и впредь», — добавил он.

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