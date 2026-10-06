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В Варшаве состоится вечер памяти Юрия Хащеватского

  • 6.10.2026, 16:51
В Варшаве состоится вечер памяти Юрия Хащеватского
Юрий Хащеватский
фото: charter97.org

Зрителям покажут документальный фильм «Боги серпа и молота».

В четверг, 8 октября, в 18:00 в варшавском кинотеатре Kultura покажут документальный фильм Юрия Хащеватского «Боги серпа и молота» (Польша, 2000, 52 минуты). Вечер будет посвящен памяти белорусского режиссера, критика режима Лукашенко, который умер 23 июля 2026 года, сообщает белорусская служба Polskie Radio.

Руководительница проекта «Диалог через фильм», продюсер Дарота Рашковская, сотрудничавшая с Хащеватским, приглашает на показ:

— У Юрия была творческая смелость комментировать изменения в системе и современность, он был очень проницательным документалистом. Поэтому мне кажется, что смелость, с которой он высказывался в своих фильмах, и сегодня остается актуальной и может нас вдохновить.

Лента «Боги серпа и молота» исследует связи православия и советской идеологии. После показа состоится дискуссия с продюсером Станиславом Кшеминьским и руководительницей производства фильма Аленой Петлярской, которые много лет сотрудничали с режиссером.

Вход свободный, но бесплатный билет нужно получить в кассе кинотеатра.

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