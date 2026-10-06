Угрозы Путина перестали работать 4 6.10.2026, 17:00

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Фото: Getty Images

Кремль не готов перейти эту черту.

Ядерный шантаж Путина постепенно теряет силу. Запад все меньше реагирует на угрозы Кремля, а союзники Украины готовы передавать Киеву оружие, которое еще несколько лет назад считалось слишком опасным для эскалации, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Россия неоднократно пыталась использовать крупнейший в мире ядерный арсенал как инструмент давления. 1 октября Путин заявил, что в случае атаки на Калининград Россия применит «все оружие», которым располагает.

Но подобные заявления уже не вызывают прежней тревоги. После начала полномасштабной войны в Украине США и европейские страны действительно действовали осторожно, опасаясь ядерной эскалации. Однако со временем стало ясно, что Москва не готова переходить этот порог.

Особенно показательной стала украинская операция «Паутина» в 2025 году. Беспилотники атаковали российские стратегические бомбардировщики, хотя подобный удар, согласно российской военной доктрине, мог стать основанием для ядерного ответа. Москва его не нанесла.

«Ядерное сдерживание не работает», — считает бывший заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

В результате Украина получила западные танки, истребители и дальнобойные ракеты для ударов по российской территории.

Но ослабление ядерного шантажа несет и новые риски. Россия ищет другие способы давления на Европу, усиливая диверсии, кибератаки и атаки беспилотников. Кроме того, если ядерное оружие больше не воспринимается как абсолютный фактор сдерживания, обычная война между крупными державами может показаться более вероятной.

«Табу на применение ядерного оружия чрезвычайно сильно. Но абсолютно ли оно? Этого никто не знает», — отмечает Рахман.

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