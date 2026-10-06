В Кремле жалуются на Уиткоффа

В Кремле жалуются на Уиткоффа3
- 6.10.2026, 17:24
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Сам Путин создает видимость переговоров.
В Кремле недовольны специальным посланником президента США Дональда Трампа, который ведет переговоры с Москвой об окончании войны против Украины. Российские чиновники считают, что Стив Уиткофф слишком не конкретен и плохо подготовлен к сложным дипломатическим переговорам, пишет Puck (перевод — сайт Charter97.org).
«Он очень странный переговорщик. Он плохо организован, его формулировки неточны», — рассказал изданию источник, близкий к Кремлю.
По его словам, Уиткофф может на одной встрече говорить о готовности России юридически признать оккупированные территории, а на следующей уже использовать формулировку о фактическом признании. У таких ошибок могут быть реальные последствия.
После саммита Трампа и Путина на Аляске Уиткофф, как утверждается, неправильно передал Трампу информацию о готовности российского президента провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп публично объявил о предстоящем контакте, но Путин отказался, после чего заявление пришлось корректировать.
Российские чиновники также раздражены тем, что Уиткофф предпочитает общую картину деталям и не слишком охотно прислушивается к экспертам.
«С ним трудно работать», — считает политолог Татьяна Становая.
При этом Москва, похоже, не спешит прекращать переговоры. Путин использует встречи с Уиткоффом, чтобы создавать впечатление движения к соглашению, одновременно не меняя свою позицию по Украине.
«Мирное соглашение сейчас дальше, чем было год назад. Редкие поездки Уиткоффа и Кушнера этого не изменят», — заявил источник, близкий к Кремлю.