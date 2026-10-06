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В Кремле жалуются на Уиткоффа

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  • 6.10.2026, 17:24
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В Кремле жалуются на Уиткоффа
Стив Уиткофф

Сам Путин создает видимость переговоров.

В Кремле недовольны специальным посланником президента США Дональда Трампа, который ведет переговоры с Москвой об окончании войны против Украины. Российские чиновники считают, что Стив Уиткофф слишком не конкретен и плохо подготовлен к сложным дипломатическим переговорам, пишет Puck (перевод — сайт Charter97.org).

«Он очень странный переговорщик. Он плохо организован, его формулировки неточны», — рассказал изданию источник, близкий к Кремлю.

По его словам, Уиткофф может на одной встрече говорить о готовности России юридически признать оккупированные территории, а на следующей уже использовать формулировку о фактическом признании. У таких ошибок могут быть реальные последствия.

После саммита Трампа и Путина на Аляске Уиткофф, как утверждается, неправильно передал Трампу информацию о готовности российского президента провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп публично объявил о предстоящем контакте, но Путин отказался, после чего заявление пришлось корректировать.

Российские чиновники также раздражены тем, что Уиткофф предпочитает общую картину деталям и не слишком охотно прислушивается к экспертам.

«С ним трудно работать», — считает политолог Татьяна Становая.

При этом Москва, похоже, не спешит прекращать переговоры. Путин использует встречи с Уиткоффом, чтобы создавать впечатление движения к соглашению, одновременно не меняя свою позицию по Украине.

«Мирное соглашение сейчас дальше, чем было год назад. Редкие поездки Уиткоффа и Кушнера этого не изменят», — заявил источник, близкий к Кремлю.

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