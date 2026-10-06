«История мятежа Пригожина может повториться» 6.10.2026, 17:39

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Аббас Галлямов

Удар по режиму Путина может прийти изнутри системы.

Митинги представителей Коммунистической партии в Москве вряд ли могут перерасти в большой бунт, но они могут еще больше распалить настроения российских силовиков, высказал мнение Аббас Галлямов. Именно представители силовых структур могут стать той силой, которая попытается снести действующий режим в РФ.

О том, кто может восстать в России первым, бывший спичрайтер Путина рассказал в интервью для Ирины Узловой на YouTube.

«Вот эта проблема, что вслед за изменениями настроений в обществе начинает меняться настроение и в среде силовиков, - это ненадуманная проблема. На самом деле эта проблема сейчас в полный рост встает перед российскими властями», - спрогнозировал политтехнолог.

Затем телеведущая спросила у своего собеседника, кто будет защищать Путина, если восстанут российские силовики. На что Галлямов ответил: «Кадыров не доедет. Мы же это знаем. У него тогда как раз, когда он не доехал до Пригожина, кличка появилась «Недоехавший». История Пригожинского мятежа показала, что все может произойти неожиданно».

Также эксперт напомнил о походе на Москву, который может повториться: «Надо помнить, что Пригожин - никакой не враг системе. Он в недрах системы был взрощенный и спасал систему, но кривая конструкция этой системы и тот стресс, в котором она оказалась в ситуации этой войны и внешнего давления, привели к тому, что элемент системы словно сошел сума, как Франкенштейн, и начал крушить саму систему, и защитить систему было некому. Пришлось призывать Лукашенко, внешнего антикризисного управляющего, и передавать ему в руки управление страной».

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