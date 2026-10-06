закрыть
6 октября 2026, вторник, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На фоне школьных протестов во Франции отменили все уроки до конца недели

1
  • 6.10.2026, 18:07
  • 1,052
На фоне школьных протестов во Франции отменили все уроки до конца недели
Фото: AFP

Премьер страны назвал прошедшие манифестации законными и демократическими.

На фоне продолжающихся школьных протестов занятия в учебных заведениях Франции приостановят до конца недели, чтобы каждая школа могла обсудить с учениками их требования. Об этом объявил премьер-министр страны Себастьен Лекорню в Национальном собрании, пишет газета Le Soir.

По словам главы правительства, министр образования Эдуар Жеффре решил высвободить время в расписании с утра среды, а также в четверг и пятницу.

Премьер назвал прошедшие сегодня манифестации законными и демократическими, заявив, что относится к ним «с большим уважением и облегчением». При этом он призвал политиков «сплотиться» с пострадавшими сотрудниками школ.

«Нельзя оставлять пространство для терпимости к насилию», — подчеркнул он.

Лекорню также отверг обвинения в том, что власти приказали полиции действовать жесткими методами. По его словам, силовикам даны «инструкции о пропорциональности». Отвечая на вопрос о пострадавших школьниках, премьер сказал, что «несчастные случаи могут происходить».

Протесты старшеклассников начались в середине сентября из-за нехватки учителей, плохих условий в школах и перегруженных расписаний. Во вторник, по данным МВД, были прерваны занятия в 891 лицее из 3700.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко