На фоне школьных протестов во Франции отменили все уроки до конца недели

На фоне школьных протестов во Франции отменили все уроки до конца недели1
- 6.10.2026, 18:07
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Премьер страны назвал прошедшие манифестации законными и демократическими.
На фоне продолжающихся школьных протестов занятия в учебных заведениях Франции приостановят до конца недели, чтобы каждая школа могла обсудить с учениками их требования. Об этом объявил премьер-министр страны Себастьен Лекорню в Национальном собрании, пишет газета Le Soir.
По словам главы правительства, министр образования Эдуар Жеффре решил высвободить время в расписании с утра среды, а также в четверг и пятницу.
Премьер назвал прошедшие сегодня манифестации законными и демократическими, заявив, что относится к ним «с большим уважением и облегчением». При этом он призвал политиков «сплотиться» с пострадавшими сотрудниками школ.
«Нельзя оставлять пространство для терпимости к насилию», — подчеркнул он.
Лекорню также отверг обвинения в том, что власти приказали полиции действовать жесткими методами. По его словам, силовикам даны «инструкции о пропорциональности». Отвечая на вопрос о пострадавших школьниках, премьер сказал, что «несчастные случаи могут происходить».
Протесты старшеклассников начались в середине сентября из-за нехватки учителей, плохих условий в школах и перегруженных расписаний. Во вторник, по данным МВД, были прерваны занятия в 891 лицее из 3700.