ВСУ нанесли удар по Снежнянскому машиностроительному заводу, работающему на российский авиапром 6.10.2026, 18:22

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Операторы 4-го батальона 413-го полка СБС «Рейд» нанесли удар по Снежнянскому машиностроительному заводу на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по предприятию нанесли украинские военные во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Снежанский машиностроительный завод - предприятие, работающее на российскую военную промышленность и специализирующееся на производстве деталей для газотурбинных двигателей.

В частности, на предприятии изготавливают диски и лопатки компрессоров и турбин, а также элементы двигателей для штурмовиков и боевых вертолетов.

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