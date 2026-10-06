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В Белом доме объяснили слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего

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  • 6.10.2026, 18:33
  • 5,930
В Белом доме объяснили слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего

Помощник президента США прокомментировал «панику СМИ».

Президент США Дональд Трамп, заявляя об атаке на Лос-Анджелес и Сан-Диего, имел в виду то, эти города могли быть уничтожены, если бы Вашингтон не начал войну с Ираном. Об этом в соцсети X написал помощник президента США по коммуникациям Стивен Чунг.

«Паника СМИ по поводу комментариев президента Трампа не имеет реальных оснований. Он ясно заявил, что города США оказались бы под угрозой, если бы ядерный Иран не был бы остановлен. Америка стала безопаснее благодаря президенту. У Ирана нет ядерного оружия, нет флота, нет военно-воздушных сил и нет денег», — написал он.

До этого Трамп заявил, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего в штате Калифорния в ходе войны с США. Также он отметил, что это «очень небольшая цена, которую приходится платить», и подчеркнул, что конфликт «очень скоро закончится».

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