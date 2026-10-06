Майкл Дуглас закрутил тайный роман на съемках «Основного инстинкта»2
- 6.10.2026, 18:29
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Но это была не Шэрон Стоун.
Майкл Дуглас признался, что во время съемок «Основного инстинкта» у него был тайный роман с коллегой по фильму. Но это была не Шэрон Стоун, как многие могли подумать, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
В своих мемуарах 82-летний актер рассказал об отношениях с Жанной Трипплхорн, сыгравшей психолога Бет Гарнер в фильме. По словам Дугласа, они специально скрывали связь от всей съемочной группы.
«Они были так сосредоточены на возможных отношениях между Шэрон и мной, что не заметили настоящих отношений между мной и Жанной», — пишет актер.
Во время съемок в Сан-Франциско Дуглас и Трипплхорн много времени проводили вместе вне площадки. Актер признается, что сильно влюбился в коллегу, несмотря на разницу почти в 20 лет.
Трипплхорн сначала не хотела начинать отношения с женатым мужчиной. Дуглас объяснил ей, что его брак с Диандрой Люкер фактически закончился, супруги уже жили раздельно и оба встречались с другими людьми.
«Я был без ума от нее», — вспоминает Дуглас.
Роман продлился до окончания съемок, после чего актеры разошлись. Перед публикацией мемуаров Дуглас позвонил Трипплхорн и попросил разрешения рассказать об их отношениях. Она согласилась.
Актер также раскрыл роман с Кэтлин Тернер во время съемок фильма «Роман с камнем» в 1984 году.