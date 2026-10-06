закрыть
6 октября 2026, вторник, 23:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Майкл Дуглас закрутил тайный роман на съемках «Основного инстинкта»

2
  • 6.10.2026, 18:29
  • 5,516
Майкл Дуглас закрутил тайный роман на съемках «Основного инстинкта»
Жанна Трипплхорн и Майкл Дуглас
Фото: Moviestore/Shutterstock

Но это была не Шэрон Стоун.

Майкл Дуглас признался, что во время съемок «Основного инстинкта» у него был тайный роман с коллегой по фильму. Но это была не Шэрон Стоун, как многие могли подумать, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

В своих мемуарах 82-летний актер рассказал об отношениях с Жанной Трипплхорн, сыгравшей психолога Бет Гарнер в фильме. По словам Дугласа, они специально скрывали связь от всей съемочной группы.

«Они были так сосредоточены на возможных отношениях между Шэрон и мной, что не заметили настоящих отношений между мной и Жанной», — пишет актер.

Во время съемок в Сан-Франциско Дуглас и Трипплхорн много времени проводили вместе вне площадки. Актер признается, что сильно влюбился в коллегу, несмотря на разницу почти в 20 лет.

Трипплхорн сначала не хотела начинать отношения с женатым мужчиной. Дуглас объяснил ей, что его брак с Диандрой Люкер фактически закончился, супруги уже жили раздельно и оба встречались с другими людьми.

«Я был без ума от нее», — вспоминает Дуглас.

Роман продлился до окончания съемок, после чего актеры разошлись. Перед публикацией мемуаров Дуглас позвонил Трипплхорн и попросил разрешения рассказать об их отношениях. Она согласилась.

Актер также раскрыл роман с Кэтлин Тернер во время съемок фильма «Роман с камнем» в 1984 году.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко