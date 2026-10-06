Эта журналистка первой предсказала, к чему приведет политика Кремля

Эта журналистка первой предсказала, к чему приведет политика Кремля7
- 6.10.2026, 22:16
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Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская обладала даром предвидения.
Она первой предсказала, к чему приведет политика Кремля.
20 лет назад была убита российская журналистка Анна Политковская, которая много лет предупреждала о том, к чему приведет политика Путина. Ее расследования о войне в Чечне сегодня читаются как предсказание того, что Россия позже принесла в Украину, пишет французская газета Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).
Политковская была убита 7 октября 2006 года — в день рождения Владимира Путина. Ее застрелили в лифте дома в Москве. Журналистке было 48 лет.
В редакции «Новой газеты», где она работала с 1998 года, ее рабочее место превратилось в мемориал. На столе до сих пор лежат ее очки, диктофон и сумка. Рядом находится экземпляр Уголовного кодекса России с ее пометками.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает, что за убийством стояли российские силовые структуры.
«Власти замешаны в этом убийстве», — заявил он.
За семь лет работы в «Новой газете» Политковская написала 751 материалов, больше половины из них были посвящены Чечне. Она подробно рассказывала о пытках, похищениях, изнасилованиях, мародерстве и массовых убийствах мирных жителей.
Сегодня эти тексты звучат особенно страшно. Многие описанные ею методы российской армии спустя годы появились уже в Украине — от фильтрационных лагерей и пыток до разрушения городов и массовых захоронений.
Политковская не ограничивалась журналистской работой. Во время захвата заложников в театре на Дубровке в Москве в 2002 году власти привлекли ее к переговорам. Спустя два года она пыталась попасть в Беслан во время захвата школы, однако по дороге была отравлена и не смогла добраться до места.
Она также одной из первых подробно писала о Рамзане Кадырове. В 2004 году журналистка встретилась с ним в Чечне. Кадыров назвал ее врагом и сравнил с Шамилем Басаевым.
Политковская не скрывала своего отношения к Путину. Она обвиняла его в разрушении российской демократии, усилении власти спецслужб и использовании войны для укрепления собственного режима.
Еще в начале 2000-х она предупреждала о формировании путинской «вертикали власти».
«Сегодня мы окружены друзьями Путина и его людьми», — писала журналистка.
По словам знакомых Политковской, она была одержима поиском справедливости и относилась к журналистике как к способу реально помогать людям. Она собирала информацию по крупицам, перепроверяла свидетельства и не боялась задавать неудобные вопросы даже тем, кто обладал огромной властью.
Ее расследования сделали Политковскую одним из самых известных российских журналистов за рубежом и одновременно одной из самых опасных фигур для Кремля.
За убийство Политковской были осуждены несколько исполнителей и участников преступления, однако заказчик так и не был установлен. В 2023 году Путин помиловал одного из осужденных за убийство журналистки после его участия в войне против Украины.
История Политковской сегодня воспринимается иначе, чем 20 лет назад. То, о чем она предупреждала, стало реальностью сначала в России, а затем и на территории Украины. И именно поэтому ее журналистика снова звучит как предупреждение, которое слишком долго не хотели слышать.