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Эта журналистка первой предсказала, к чему приведет политика Кремля

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  • 6.10.2026, 22:16
  • 13,108
Эта журналистка первой предсказала, к чему приведет политика Кремля
Анна Политковская

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская обладала даром предвидения.

Она первой предсказала, к чему приведет политика Кремля.

20 лет назад была убита российская журналистка Анна Политковская, которая много лет предупреждала о том, к чему приведет политика Путина. Ее расследования о войне в Чечне сегодня читаются как предсказание того, что Россия позже принесла в Украину, пишет французская газета Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Политковская была убита 7 октября 2006 года — в день рождения Владимира Путина. Ее застрелили в лифте дома в Москве. Журналистке было 48 лет.

В редакции «Новой газеты», где она работала с 1998 года, ее рабочее место превратилось в мемориал. На столе до сих пор лежат ее очки, диктофон и сумка. Рядом находится экземпляр Уголовного кодекса России с ее пометками.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает, что за убийством стояли российские силовые структуры.

«Власти замешаны в этом убийстве», — заявил он.

За семь лет работы в «Новой газете» Политковская написала 751 материалов, больше половины из них были посвящены Чечне. Она подробно рассказывала о пытках, похищениях, изнасилованиях, мародерстве и массовых убийствах мирных жителей.

Сегодня эти тексты звучат особенно страшно. Многие описанные ею методы российской армии спустя годы появились уже в Украине — от фильтрационных лагерей и пыток до разрушения городов и массовых захоронений.

Политковская не ограничивалась журналистской работой. Во время захвата заложников в театре на Дубровке в Москве в 2002 году власти привлекли ее к переговорам. Спустя два года она пыталась попасть в Беслан во время захвата школы, однако по дороге была отравлена и не смогла добраться до места.

Она также одной из первых подробно писала о Рамзане Кадырове. В 2004 году журналистка встретилась с ним в Чечне. Кадыров назвал ее врагом и сравнил с Шамилем Басаевым.

Политковская не скрывала своего отношения к Путину. Она обвиняла его в разрушении российской демократии, усилении власти спецслужб и использовании войны для укрепления собственного режима.

Еще в начале 2000-х она предупреждала о формировании путинской «вертикали власти».

«Сегодня мы окружены друзьями Путина и его людьми», — писала журналистка.

По словам знакомых Политковской, она была одержима поиском справедливости и относилась к журналистике как к способу реально помогать людям. Она собирала информацию по крупицам, перепроверяла свидетельства и не боялась задавать неудобные вопросы даже тем, кто обладал огромной властью.

Ее расследования сделали Политковскую одним из самых известных российских журналистов за рубежом и одновременно одной из самых опасных фигур для Кремля.

За убийство Политковской были осуждены несколько исполнителей и участников преступления, однако заказчик так и не был установлен. В 2023 году Путин помиловал одного из осужденных за убийство журналистки после его участия в войне против Украины.

История Политковской сегодня воспринимается иначе, чем 20 лет назад. То, о чем она предупреждала, стало реальностью сначала в России, а затем и на территории Украины. И именно поэтому ее журналистика снова звучит как предупреждение, которое слишком долго не хотели слышать.

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