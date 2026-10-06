Под Гомелем в октябре зацвел подсолнечник 1 6.10.2026, 17:57

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Аграрии сами не ожидали такого результата своего эксперимента.

В хозяйстве «Андреевка» Буда-Кошелевского района в этом году удалось вырастить два урожая подсолнечника за один сезон. В октябре на территории хозяйства зацвел новый посев, что удивило даже опытных аграриев, сообщает телеканал «Беларусь 4».

В этом году подсолнечником в хозяйстве было засеяно 250 гектаров. Урожайность основного посева оказалась высокой: бункеры комбайнов наполняются из расчета 25—30 центнеров с гектара. Комбайнеры отмечают, что убирать этот урожай очень удобно.

Скриншот: Телерадиокомпания "Гомель" / YouTube

Рядом с основным полем находится еще один участок площадью 85 гектаров. Там подсолнечник только созревает. Еще несколько месяцев назад на этом месте рос ячмень, но в хозяйстве решили провести эксперимент и без предварительной подготовки почвы посеяли после него подсолнечник.

Скриншот: Телерадиокомпания "Гомель" / YouTube

Несмотря на то, что уже наступила осень, растения на этом поле приближаются к необходимой для уборки спелости. В хозяйстве считают эксперимент удачным.

Скриншот: Телерадиокомпания "Гомель" / YouTube

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