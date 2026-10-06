Россияне подрались с сербами во время товарищеского матча

Россияне подрались с сербами во время товарищеского матча4
- 6.10.2026, 18:38
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Видеофакт.
Во время товарищеского матча молодежных сборных (U‑21) Сербии и России в Старой-Пазове футболисты устроили массовую драку.
Инцидент произошел на 68-й минуте при счете 2:1 в пользу Сербии. Всё началось после столкновения российского полузащитника Михаила Умнякова и серба Матии Митровича.
Умняков неудачно сыграл в подкате против Митровича. Серб что-то сказал сопернику, после чего россиянин повернулся к нему, и между футболистами началась потасовка.
Через несколько секунд в конфликт вмешались другие игроки. На поле началась массовая стычка, во время которой футболисты толкались, сражались и хватали друг друга за горло. Разнять участников пытались партнеры по команде и тренерские штабы.
https://t.co/Ay5tE6eadG— sportnadlanu (@klikclick191174) October 5, 2026
После того как конфликт удалось остановить, арбитр наказал двух его основных участников. Умняков получил прямую красную карточку, а Митрович — вторую желтую, после чего также покинул поле.
Сербия победила 2:1 и взяла реванш за поражение 1:3 в первом товарищеском матче, состоявшемся несколькими днями ранее. Митрович открыл счет на 34-й минуте с пенальти, а Марко Величкович в начале второго тайма удвоил преимущество хозяев. Россия сократила отставание на 64-й минуте — Александр Помалюк реализовал пенальти.