Россияне подрались с сербами во время товарищеского матча 4 6.10.2026, 18:38

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Видеофакт.

Во время товарищеского матча молодежных сборных (U‑21) Сербии и России в Старой-Пазове футболисты устроили массовую драку.

Инцидент произошел на 68-й минуте при счете 2:1 в пользу Сербии. Всё началось после столкновения российского полузащитника Михаила Умнякова и серба Матии Митровича.

Умняков неудачно сыграл в подкате против Митровича. Серб что-то сказал сопернику, после чего россиянин повернулся к нему, и между футболистами началась потасовка.

Через несколько секунд в конфликт вмешались другие игроки. На поле началась массовая стычка, во время которой футболисты толкались, сражались и хватали друг друга за горло. Разнять участников пытались партнеры по команде и тренерские штабы.

После того как конфликт удалось остановить, арбитр наказал двух его основных участников. Умняков получил прямую красную карточку, а Митрович — вторую желтую, после чего также покинул поле.

Сербия победила 2:1 и взяла реванш за поражение 1:3 в первом товарищеском матче, состоявшемся несколькими днями ранее. Митрович открыл счет на 34-й минуте с пенальти, а Марко Величкович в начале второго тайма удвоил преимущество хозяев. Россия сократила отставание на 64-й минуте — Александр Помалюк реализовал пенальти.

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