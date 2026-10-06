Экспорт нефти с Ближнего Востока вернулся на довоенный уровень 2 6.10.2026, 18:15

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Цена фьючерсов на Brent опустилась ниже $100 за баррель.

Вывоз нефти из стран Персидского залива достиг довоенного уровня благодаря диверсификации маршрутов поставок и частично наладившемуся движению судов через Ормузский пролив. Цена фьючерсов на Brent опустилась ниже $100 за баррель, однако цены на топливо остаются вблизи рекордных значений. С Ближнего Востока сейчас вывозится в основном сырая нефть, так как многие местные НПЗ остаются закрыты из-за повреждений, вызванных иранскими ударами, и сохраняющейся угрозы атак. Поэтому нефтепродуктов миру по-прежнему не хватает.

За неделю с 21 по 27 сентября из региона было отправлено на экспорт более 160 млн баррелей, или 23,3 млн баррелей в сутки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Kpler. Аналогичные объемы вывозились в первой половине февраля. Но сейчас около 55% экспортируется из Оманского залива, расположенного перед Ормузским проливом (который все менее успешно пытается блокировать Иран), и из Красного моря, куда нефть по трубопроводу перекачивает Саудовская Аравия. До войны более 80% отправлялось через Ормуз.

Экспорт из региона по всем маршрутам 14 дней в сентябре превышал довоенный уровень, который в течение года до войны составлял 18 млн баррелей в сутки, добавляет Reuters. Недавний всплеск поставок, по данным Kpler, вызван тем, что Саудовская Аравия, стремясь восстановить свою долю рынка, стала активнее вывозить нефть танкерами через Ормуз и больше качать по трубопроводу, восстановленному после удара 10 сентября, который из Ирака нанесли поддерживаемые Ираном боевики.

Фьючерсы на Brent с первой половины сентября почти все время держались выше $100 за баррель. Но во вторник они упали до $98,1. Этому способствовало сообщение о том, что поддерживаемые саудовцами правительственные войска Йемена вернули себе побережье у Баб-эль-Мандебского пролива, через который суда входят в Красное море. В результате группировка ‌хуситов, которой помогает Иран, была вытеснена с большей части территорий, которую она захватила в сентябре и откуда могла контролировать движение судов.

Руководители американских нефтяных компаний просят, чтобы ВМС США, которые защищают от иранских обстрелов идущие по Ормузскому проливу суда, уделяли больше внимания сопровождению танкеров с нефтепродуктами, рассказали WSJ участники отрасли. До сих пор США в основном помогали супертанкерам, способным перевозить около 2 млн баррелей сырой нефти.

Их в последнее время активно эксплуатирует Саудовская Аравия, рассказали Reuters трейдеры и аналитики. Из-за таких больших объемов вывоза возможности по перевалке нефти в Оманском заливе на суда, которые затем развозят ее покупателям, достигли предела, говорят они.

Вывозимая таким образом сырая нефть в основном поступает в азиатские страны, которые перерабатывают ее для своих нужд и полученные из нее продукты особо не экспортируют. В результате США, мировой лидер по добыче и переработке нефти, остаются одним из немногих крупных поставщиков, способных обеспечивать мир топливом.

Даже если удастся сохранить нынешние объемы экспорта из Персидского залива, ожидать стабилизации на мировом рынке раньше середины 2027 года не приходится, считают аналитики. Странам региона потребуется время на восстановление нефтяных месторождений и НПЗ, а рынку — на восполнение сотен миллионов баррелей нефти, потраченных из запасов в результате войны и кризиса.

В США средняя цена галлона дизеля достигла в конце сентября рекордных $6,53 (против $5,6 месяцем ранее и $3,7 – годом ранее), а в Калифорнии, где предложение ниже, а налоги выше, – $8,44. Сейчас дизель стоит в США $6,37, и дороговизна топлива является одним из важнейших факторов, способных подорвать позиции республиканцев на выборах в Конгресс, которые пройдут через месяц.

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