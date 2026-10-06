Крупный пожар на танкере у побережья Сочи: дым виден за сотни километров

Крупный пожар на танкере у побережья Сочи: дым виден за сотни километров15
- 6.10.2026, 19:01
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Видеофакт.
В акватории Сочи загорелся танкер с нефтепродуктами, очевидцы заметили сильное пламя и густой дым на горизонте. По их данным, до начала пожара судно некоторое время оставалось практически без движения.
Очевидцы сообщают, что огонь быстро распространился по танкеру, а затем, судя по всему, появился и на поверхности воды вокруг судна.
На опубликованных в социальных сетях видео и фотографиях видны большие клубы дыма, поднимающиеся над морем. Точные причины возгорания и обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Информация о членах экипажа и возможных пострадавших также на момент публикации новости не поступала. На месте работают спасательные службы, однако подробности проводимой операции пока не раскрываются.
Официальные комментарии экстренных служб и порта Сочи на момент публикации отсутствуют. Обстоятельства происшествия уточняются.