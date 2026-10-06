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Крупный пожар на танкере у побережья Сочи: дым виден за сотни километров

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  • 6.10.2026, 19:01
  • 10,968
Крупный пожар на танкере у побережья Сочи: дым виден за сотни километров
Фото: данные ИИ

Видеофакт.

В акватории Сочи загорелся танкер с нефтепродуктами, очевидцы заметили сильное пламя и густой дым на горизонте. По их данным, до начала пожара судно некоторое время оставалось практически без движения.

Очевидцы сообщают, что огонь быстро распространился по танкеру, а затем, судя по всему, появился и на поверхности воды вокруг судна.

На опубликованных в социальных сетях видео и фотографиях видны большие клубы дыма, поднимающиеся над морем. Точные причины возгорания и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Информация о членах экипажа и возможных пострадавших также на момент публикации новости не поступала. На месте работают спасательные службы, однако подробности проводимой операции пока не раскрываются.

Официальные комментарии экстренных служб и порта Сочи на момент публикации отсутствуют. Обстоятельства происшествия уточняются.

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