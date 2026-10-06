Минчанин: Уже глаз дергается от цен на квартиры

Минчанин: Уже глаз дергается от цен на квартиры5
- 6.10.2026, 19:09
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За $80 тысяч остались только «бабушатники».
Пользователь Threads jul.hairstylist рассказал о своем опыте поиска жилья.
«В Минске сейчас остались какие то адекватные варианты для покупки квартиры до 80.000$? – спрашивает он. — Уже глаз дергается от этого «Куфара». Заходишь с надеждой, а там либо «бабушатник», либо студия в 25 квадратов, где кухня совмещена с коридором.
Кто сейчас продает квартиры по адекватной цене? Спасайте, я уже на грани того, чтобы просто купить палатку и поставить ее в парке Горького».
Пользователи соцсети посоветовали автору поста искать жилье за пределами Минска. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Купите дом в Пинске и получайте удовольствие от дома и цен на рынке.
— В качестве спасения мой безвозмездный совет. Смотрите за пределами Минска. Там квадратный метр стоит дешевле, а значит, что вариант нарваться на «небабушатник» будет выше за эти деньги.
— Совсем в голове не укладывается, знакомый купил 2.5 года назад «трешку» в Кунцевщине под ремонт за 75 тысяч, а тут до 80 «однушку» нереально найти.
— Ищи дом в пригороде, они еще не рванули в космос.