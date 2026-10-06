Густой дым от горящего танкера затянул небо над Сочи 4 6.10.2026, 19:40

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Видео.

Дым от горящего судна затянул небо над центром Сочи.

Кадры публикует местный Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Жители Центрального района сообщают о густом дыме, который распространился над городом со стороны моря», — сказано в посте.

Как сообщал Charter97.org, у берегов Сочи в море вспыхнул масштабный пожар на танкере. По данным очевидцев, горящее судно находится в акватории рядом с портом Сочи. Густой дым от пожара виден за сотни километров.

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